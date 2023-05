Po nëse alienët zbulojnë Tokën, çfarë do të kuptojnë? Ky studim jep një përgjigje

Natalie Sauer*

A jemi të vetëm në Univers? Është një pyetje që u pëlqen edhe shkencëtarëve edhe publikut. Në shkencë, fokusi është në gjetjen e jetës diku tjetër. Ideja që mund të jemi nën vëzhgim nga një shoqëri aliene në distancë, gjithsesi, mbetet brenda trillimeve fantashkencë.

Por nëse në Univers ka shoqëri teknologjike, me siguri janë shumë më të zhvilluar se ne. Mbi të gjitha, ne jemi zhvilluar industrialisht vetëm 200 vitet e fundit. Ata mund të jeë 10 mijë vite para nesh.

Por pyetja është, nëse alienët vijnë në Tokë, çfarë do të shohin?

Studimi i fundit jep disa të dhëna.

Nuk është hera e parë që bëhet një studim i tillë. Por kanë kaluar 50 vite që kur kjo temë ishte ende e nxehtë. Shumë gjëra kanë ndryshuar që nga vitet 70, sidomos lidhur me celularët. Këto pajisje dhe kullat që i lidhin ato kanë krijuar një tekno-nënshkrim të ri të emetimit të radios me brez të gjerë.

Megjithëse aparatet celularë 4G dhe kullat transmetuese kanë fuqi relativisht të ulët individualisht (0,1-200 vat), ka kaq shumë prej tyre – miliarda telefona dhe shumë miliona kulla. Dhe emetimi i akumuluar i radios nga këto ka filluar të bëhet mjaft domethënës. Por a do të ishte e dukshme për një qytetërim alien që shikonte nga larg?

Për shkak se Toka rrotullohet rreth boshtit të saj, një qytetërim i avancuar i vendosur diku në galaktikën tonë do të matë emetimin e radios nga kullat e lëvizshme për t'u ngritur dhe ulur në intensitet ndërsa pjesë të ndryshme të Tokës rrotullohen.

Modeli është i ndërlikuar nga fakti se transmetimi i kullave të lëvizshme zakonisht drejtohet drejt horizontit. Kjo do të thotë se në çdo kohë të caktuar, kullat që shihen se po ngrihen nga horizonti i Tokës do të kontribuojnë më shumë në sinjalin e matur.

Një qytetërim i avancuar që bën shumë matje të sakta të kësaj vale radio me kalimin e kohës, ndoshta mund të kuptojë se planeti ynë është i mbuluar kryesisht nga uji dhe është i ndarë në disa masa të mëdha tokësore. Vala e radios zakonisht vjen nga masat tokësore dhe jo nga uji.

Ata gjithashtu mund të jenë në gjendje të tregojnë se ndërsa shumica e valëve të radios celulare shoqërohet me masa tokësore, kullat (dhe me sa duket përdoruesit e tyre inteligjentë) priren të vendosen përgjatë vijës bregdetare.

Ata gjithashtu do të shihnin se rrjetet e kullave të lëvizshme janë të shpërndara në mënyrë mjaft të barabartë në të gjithë planetin. Kjo është e ndryshme nga valët tradicionale të radios, të njohura më parë si nënshkrime të mëdha teknologjike - në veçanti, transmetuesit e radarit dhe TV.

Simulimet tona tregojnë se kontribute të rëndësishme në rrezatimin e rrjedhjes së lëvizshme të Tokës po jepen nga rajone në zhvillim, si Afrika dhe Azia. Kjo nuk është befasi duke pasur parasysh rëndësinë e sistemeve celulare në të gjitha aspektet e shoqërisë në vendet në zhvillim.

Ne llogaritëm fuqinë e emetuar nga Toka – e cila është rreth 4 gigavat në total në kulmin e saj (një GË mund të furnizonte rreth 750.000 shtëpi për një orë). Ne e vlerësuam transmetimin siç shihet nga tre yje të ndryshëm në galaktikën tonë - HD 95735, ylli i Barnardit dhe Alpha Centauri A.

Sidoqoftë, ne zbuluam se një qytetërim alien pranë këtyre vendeve do të kishte nevojë për teleskopë shumë më të mirë sesa ne për të zbuluar valët e radios celulare të Tokës. Por kjo do të ishte mjaft e mundshme, duke pasur parasysh se shumica e qytetërimeve teknike pritet të jenë shumë më të avancuara se ne.

Ekzistojnë gjithashtu lloje të tjera të emetimeve që ata mund të shihnin, të tilla si sistemet e radarëve ushtarakë dhe transmetimet e komunikimit në hapësirën e thellë në anijet kozmike të largëta, të tilla si sondat hapësinore Voyager. Ndërsa këto sinjale do të ishin ngjarje relativisht të rralla për një alien vëzhgues, ato kanë avantazhin e të qenit jashtëzakonisht të fuqishëm.

Radio teleskopi nën Rrugën e Qumështit

Tekno-nënshkrimet e radios janë ndoshta karakteristika përcaktuese e ekzistencës së vetë qytetërimit tonë, të paktën nga këndvështrimi i një aliene. Por një specie jashtëtokësore do të gjente gjithashtu rrezatim rrjedhjeje në të gjithë spektrin elektromagnetik (përfshirë dritën e dukshme).

Nëse vazhdojmë të rrisim konsumin tonë të energjisë me ritmin aktual, një produkt përfundimtar i pashmangshëm i përdorimit të energjisë – do të shkarkohet gjithashtu në hapësirë. Atje do të shfaqej si një tepricë anormale në gjatësi vale infra të kuqe - një shenjë treguese e një qytetërimi teknik aktiv.

Tekno-nënshkrime të tjera, duke përfshirë ndotësit industrialë në atmosferën e Tokës, do të ishin gjithashtu të dukshme për alienët e pajisur me teleskopë të fuqishëm dhe sisteme të analizës spektrale (të cilat shpërbëjnë dritën sipas gjatësisë së valës).

Në Tokë, ne përdorim shkallën Kardashev për të vlerësuar zhvillimin e qytetërimeve të huaja bazuar në përdorimin e tyre të energjisë - në atë shkallë ne do të shfaqeshim si një qytetërim teknik në zhvillim, jo ??ende në shkallën e poshtme.

Dhe edhe nëse një specie e huaj nuk arrin t'i zbulojë të gjitha këto për momentin, ata mund të bëjnë më mirë shumë shpejt. Ne planifikojmë ta zgjerojmë këtë punë për të përfshirë tekno-nënshkrimet tradicionale të radios dhe burime të tjera në zhvillim të rrezatimit të rrjedhjes së radios, duke përfshirë sistemet 5G, wifi, transmetimet digjitale dhe komunikimet në hapësirën e thellë.

Kush e di, madje mund të jetë e mundur që alienët të deshifrojnë modulimin kompleks të sistemeve tona të komunikimit celular. Në fund të fundit, ndërsa Toka bëhet artificialisht më e ndritshme në të gjitha gjatësitë e valëve, nuk mund të përjashtohen mundësitë që ata të na zbulojnë para se t'i zbulojmë.

*Burimi: The Conversation