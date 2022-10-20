Ç'po ndodh? 9,000 trupa dhe qindra pajisje ushtarake/ Forcat ajrore ruse patrullojnë kufijtë e këtij shteti
Bjellorusia ka thënë se forcat ajrore të Rusisë kanë mbajtur fluturime të planifikuara patrullimi në kufijtë e saj mes shqetësimeve të shtuara se Minsku, një aleat kyç i Moskës, mund të marrë një rol më aktiv në luftë.
“Tani për tani, komponenti i aviacionit rus i grupimit të trupave rajonale po kryen një patrullë të planifikuar të kufijve ajror të shtetit të Unionit”, tha në një deklaratë ministria e mbrojtjes e Bjellorusisë.
“Shteti i Bashkimit” është emri i një zone pa doganë pa kufij midis Rusisë dhe Bjellorusisë.
Moska ka dislokuar një grup pune të zgjeruar prej 9,000 trupash dhe qindra pjesë të pajisjeve ushtarake për fqinjin e saj pasi Presidenti Alexander Lukashenko tha javën e kaluar se Bjellorusia ishte në rrezik të sulmit nga Ukraina.