Ç'po ndodh? 9,000 trupa dhe qindra pajisje ushtarake/ Forcat ajrore ruse patrullojnë kufijtë e këtij shteti

Lajmifundit / 20 Tetor 2022, 12:59
Bota

Bjellorusia ka thënë se forcat ajrore të Rusisë kanë mbajtur fluturime të planifikuara patrullimi në kufijtë e saj mes shqetësimeve të shtuara se Minsku, një aleat kyç i Moskës, mund të marrë një rol më aktiv në luftë.

“Tani për tani, komponenti i aviacionit rus i grupimit të trupave rajonale po kryen një patrullë të planifikuar të kufijve ajror të shtetit të Unionit”, tha në një deklaratë ministria e mbrojtjes e Bjellorusisë.

“Shteti i Bashkimit” është emri i një zone pa doganë pa kufij midis Rusisë dhe Bjellorusisë.

Moska ka dislokuar një grup pune të zgjeruar prej 9,000 trupash dhe qindra pjesë të pajisjeve ushtarake për fqinjin e saj pasi Presidenti Alexander Lukashenko tha javën e kaluar se Bjellorusia ishte në rrezik të sulmit nga Ukraina.

 

