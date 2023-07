Po ndiqte pulat e tij, burri zbulon një qytet nëntokësor 2000-vjeçar

Gjatë punimeve për rikonstruksionin e shtëpisë së tij në vitet 1960, një burrë turk bëri një zbulim befasues, ndërsa ndiqte pulat e tij përmes një vrime në bodrum. Ai gjeti një qytet nëntokësor të braktisur 2000-vjeçar që dikur ishte shtëpia e më shumë se 20 mijë njerëzve.

Burri që shkatërroi një mur arriti në qytetin antik të quajtur Elengubu, i njohur tani si Derinkuyu. I vendosur mbi 85 metra nën rajonin e Kapadokisë, Derinkuyu është qyteti më i madh nëntokësor i gërmuar ndonjëherë në botë dhe besohet të jetë i lidhur me më shumë se 200 qytete më të vogla nëntokësore të zbuluara kohët e fundit.

Brenda këtij qyteti nëntokësor, hyrjet e të cilit lidhen me më shumë se 600 shtëpi mbitokësore, studiuesit zbuluan 18 nivele tunelesh që strehonin banesa, dyqane të ushqimit të thatë, bare bagëtish, shkolla, bodrume dhe madje edhe një kishëz. Qyteti ishte i pajisur me një sistem ajrimi i cili furnizonte banorët e tij me ajër të pastër dhe ujë. Sot, Derinkuyu është bërë një nga destinacionet turistike më të vizituara në Turqi.