Grabitet mjekja që po ndihmonte në luftën kundër koronavirusit, i vjedhin 11,000 $

Një mjekeje në Teksas e cila ka asistuar në luftën kundër koronavirusit iu grabitën sendet personale me vlerë 11,000 dollarë në dhomën e saj në hotelin e Brooklyn, thanë të hënën burime policie.

E dyshuar, është një grua që besohet të jetë rreth të 20-ave, e cila ka hyrë në dhomën në Hotelin Brooklyn në Avenue Avenue pranë Nostrand Avenue në Crown Heights rreth orës 9 të mëngjesit të së shtunës, thanë policët.

Pastaj ajo rrëmbeu bizhuteri dhe veshje me vlerë 11,000 dollarë para se të largohej në këmbë, tha policia. Mjekja ishte në qytet për të ndihmuar në sigurimin e kujdesit për New Yorkers të goditur nga koronavirus, thanë burimet. Crook, i cili është ende i lirë, u pa për herë të fundit i veshur me një tank blu të lartë dhe pantallona të zeza.

Vjedhja është krimi i fundit kundër një punëtori të vijës së parë në New York. Në prill, një infermiere që punon në Spitalin Bellevue – dhe sapo ishte shëruar nga COVID-19 – u rrah dhe u grabit nga një grup prej rreth 15 muggers në rrugën e saj për të punuar. Martha Toscano, 60 vjeç, i tha The Post se kishte frikë për jetën e saj gjatë rrahjes, por u shpëtua nga tre samaritanë të mirë, të cilët ndërhynin dhe ndaluan trenat. Gjithashtu në prill, një infermiere nga Florida, e cila kishte ardhur për të ndihmuar gjatë pándemisë, u tall në Times Square.