“Po më rëndonte shëndetin mendor”, vajza braktis të dashurin e saj në luftë për jetën

Një vrapuese në Maratonën e Londrës ka pranuar se e la ish-të dashurin e saj sepse nuk mundi ta përballonte betejën e tij me kancerin.

Danielle Epstein, 32 vjeç, po blinte një shtëpi me Jelle Fresen në Londër vitin e kaluar kur u diagnostikua me një formë të rrallë të tumorit të trurit në vetëm 37 vjeç.

Ai kishte nevojë për një operacion kompleks, radioterapi dhe kimioterapi dhe duhej të mësonte të ecte përsëri. Ndërkohë që e gjithë kjo po ndodhte, mësuesja e fizikës Danielle filloi të kishte sulme paniku dhe shëndeti i saj mendor ra ndjeshëm - kështu që ajo i dha fund lidhjes së tyre.

Ajo u transferua në Tajlandë, por mbeti mike me Jelle - dhe tani po vrapon një maratonë për një bamirësi për tumorin e trurit.

Ajo tha se ishte ende duke e 'kuptuar' miqësinë e saj me Jelle, duke shtuar: 'Ndihesha si personi më i tmerrshëm, duke lënë dikë sepse ata kishin kancer, por po dëmtonte shëndetin tim mendor dhe nuk po e ndihmonte Jelle'.

Çifti po blinte një shtëpi në Palmers Green, në Londrën Veriore, kur Jelle, e cila punon si inxhiniere softuerësh në Google, filloi të vjella dhe të kishte marrje mendsh.

Pas konsultimeve të shumta me mjekët e përgjithshëm dhe trajtimeve joefektive për një infeksion të veshit, të vjellat u përkeqësuan shumë.

Jelle shkoi për një skanim privat MRI duke përdorur sigurimin e tij shëndetësor me Google.

Mjekët gjetën një tumor medulloblastoma të shkallës 4 - normalisht një kancer që prek fëmijët - dhe ai u rezervua për operacion në shtator.

Danielle tha: “Ne ishim në një rrugë të caktuar drejt një të ardhmeje të caktuar dhe brenda një dite e dinim se nuk do të funksiononte më kështu.

“Isha aq e shqetësuar dhe e shkatërruar, sa nuk mund të flija apo të haja.

"Unë kisha sulme paniku dhe merrja aq shumë ilaçe për t'u zgjidhur sa nuk mund të funksionoja."

Duke kuptuar se duhej të ndaheshin, ajo u transferua në Tajlandë me të atin. Por ajo ka qëndruar shoqe me Jelle-n dhe ka mbajtur të përditësuar me shërimin e tij.

Pas operacionit të tij, Jelle pati një dëmtim nervor që paralizoi anën e djathtë të fytyrës së tij, duke çuar në një shikim të dyfishtë.

Ai gjithashtu nuk mund ta mbyllë plotësisht syrin dhe duhet të përdorë pika dhe pomada për sytë.

Duke shpjeguar vendimin e saj për të drejtuar Maratonën e Londrës në emrin e tij për Kërkimin e Tumorit të Trurit, ajo tha: “U ndjeva shumë e pafuqishme duke parë gjithë këtë duke u shpalosur, kështu që e dija se duhej të bëja diçka."