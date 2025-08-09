LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Po ktheheshin nga një funeral, të paktën 21 të vdekur nga përplasja e autobusit në Kenia

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 12:35
Bota

Po ktheheshin nga një funeral, të paktën 21 të vdekur nga

Një tragjedi e rëndë ndodhi në jugperëndim të Kenias, ku një autobus që transportonte njerëz nga një funeral humbi kontrollin dhe u përmbys në një kanal, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 21 personave. Autobusi udhëtonte nga qyteti Kakamega drejt Kisumu, kur shoferi humbi kontrollin në një rrethrrotullim për shkak të shpejtësisë së lartë.

Mes viktimave janë dhjetë gra, dhjetë burra dhe një vajzë 10-vjeçare. Aksidentet rrugore në Kenia dhe rajonin e Afrikës Lindore janë të zakonshme për shkak të kushteve të këqija të rrugëve, të ngushta dhe të dëmtuara, ku shpejtësia është shkaku kryesor i fatkeqësive.

Vetëm një ditë më parë, një aksident tjetër në Naivasha la të vdekur 9 persona, duke treguar seriozitetin e problemeve në infrastrukturën rrugore dhe sigurinë e trafikut në këtë zonë. Autoritetet vijojnë hetimet dhe paralajmërojnë për kujdes maksimal në drejtimin e automjeteve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion