Po ktheheshin nga një funeral, të paktën 21 të vdekur nga përplasja e autobusit në Kenia
Një tragjedi e rëndë ndodhi në jugperëndim të Kenias, ku një autobus që transportonte njerëz nga një funeral humbi kontrollin dhe u përmbys në një kanal, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 21 personave. Autobusi udhëtonte nga qyteti Kakamega drejt Kisumu, kur shoferi humbi kontrollin në një rrethrrotullim për shkak të shpejtësisë së lartë.
Mes viktimave janë dhjetë gra, dhjetë burra dhe një vajzë 10-vjeçare. Aksidentet rrugore në Kenia dhe rajonin e Afrikës Lindore janë të zakonshme për shkak të kushteve të këqija të rrugëve, të ngushta dhe të dëmtuara, ku shpejtësia është shkaku kryesor i fatkeqësive.
Vetëm një ditë më parë, një aksident tjetër në Naivasha la të vdekur 9 persona, duke treguar seriozitetin e problemeve në infrastrukturën rrugore dhe sigurinë e trafikut në këtë zonë. Autoritetet vijojnë hetimet dhe paralajmërojnë për kujdes maksimal në drejtimin e automjeteve.