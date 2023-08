Po kthehej me biçikletë nga shkolla, vdes nga i nxehti 13-vjeçarja

Dymbëdhjetë njerëz kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me të nxehtin në Korenë e Jugut, ndërsa në Japoni një vajzë 13-vjeçare ndërroi jetë nga goditja e nxehtësisë gjatë kthimit nga një klub shkollor.

Agjencia e lajmeve Yonhap e Koresë së Jugut raportoi se të paktën pesë nga ata që vdiqën gjatë fundjavës ishin fermerë dhe shtatë ishin mbi 70 vjeç. Pjesa më e madhe e vendit ka qenë nën një paralajmërim për valë të nxehti, lëshuar kur temperaturat kalojnë 35 gradë celsius, që nga e marta. Gjatë javës së kaluar, tre persona besohet se kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me nxehtësinë.



Në Japoni, një vajzë 13-vjeçare u gjet pa ndjenja në një trotuar të premten. Ajo kishte qenë duke ecur me biçikletë në shtëpi pasi kishte ndjekur një klub shkollor dhe u dërgua në spital ku më vonë vdiq nga ajo që autoritetet besojnë se ishte goditja e nxehtësisë, raporton Mainichi.

Shkolla kishte pezulluar mbledhjet e klubit një orë më herët për shkak të shqetësimeve për nxehtësinë dhe tha se studentët kishin marrë pushime “çdo 20-25 minuta për t’u rihidratuar”, raportoi Mainichi.

Një çift i moshuar u gjet i vdekur në shtëpinë e tyre në Tokio nga një punonjës i kujdesit shëndetësor, duke e çuar numrin e të vdekurve që nga e premtja në tre. Policia beson se ata vdiqën nga goditja e nxehtësisë pasi temperaturat në qytet arritën 35.7 gradë celsius dhe ajri i tyre nuk ishte i ndezur.



Vdekjet në Japoni vijnë disa javë pasi qeveria vendosi një objektiv për të përgjysmuar numrin e vdekjeve të lidhura me nxehtësinë deri në vitin 2030.