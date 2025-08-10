LEXO PA REKLAMA!

Po kryenin marr*dhënie intime brenda automjetit, çifti bie në humnerë dhe humbin jetën

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 16:10
Bota

Një çift nga Brazili humbën jetën në një mënyrë të tmerrshme kur makina e tyre ra nga një lartësi 400 metrash.Pas një feste, Adriana Machado Ribeiro (42) dhe Marcone da Silva Cardoso (26) u ndalën në një zonë të izoluar për të kaluar disa momente intime.

Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, ata po bënin seks në mënyrë aq të egër në makinë, saqë lëvizjet e tyre shkaktuan rrëshqitjen e makinës nga shpati, transmeton klankosova.tv.

Automjeti vazhdoi të bie dhe ata u flakën jashtë tij. Trupat e pajetë u gjetën pranë makinës, dhe Marcone u gjet në fund të greminës. Ndërsa për nxjerrjen e Adrianës, zjarrfikësit u desh të përballeshin me terren të vështirë.

Policia po heton ngjarjen, pa gjetur ende shenja dhune apo ndërhyrje të palëve të treta.

