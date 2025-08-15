LIVE - “A do ti ndalosh vrasjet e civilëve?” Putin injoron pyetjet e gazetarëve në takimin me Trump
“President Putin, a do të pranoni një armëpushim?” – pyeti një gazetar kreun e Kremlinit teksa po takohej me Trump.
Putin fillimisht duket se beri sikur nuk e kuptoi mire pyetjen dhe nuk u pergjigj.
Një tjetër pyet se cili është mesazhi i Trumpit për Putinin. Të dy largohen pak pas pyetjes së fundit nga një gazetar që e pyeti Putinin “nëse do të ndalonte vrasjen e civilëve”.
Putin bëri me shenjë që nuk po e dëgjonte pyetjen, ndërkohë që të dy presidentet udhëtuan së bashku në të njëjtin makinë.
Nis takimi dypalësh mes Trump dhe Putin për luftën në Ukrainë
Ora 21.33 - Takimi dypalësh midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe Presidentit rus, Vladimir Putin, ka filluar tani raporton CNN.
Trump pret Putinin me duartrokitje, dy liderët shtrëngojnë duart në Alaska
Presidenti amerikan Donald Trump ka pritur presidentin rus, Vladimir Putin, në një takim të veçantë në Alaska.
Pamjet tregojnë momentin kur Trump e mirëpret Putinin me duartrokitje, duke simbolizuar një përshëndetje dhe atmosferë të veçantë mes të dy udhëheqësve.
Në takimin e dy udhëheqësve marrin pjesë edhe sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, dhe i dërguari i posaçëm amerikan, Steve Witkoff.
Pas pritjes fillestare, Putin dhe Trump udhetuan ne te njejtin automjet per ne sallen ku u shfaqen me pas te ulur me njeri tjetrin dhe stafet e tyre respektive.
Mbërrijnë Trump dhe Putin, tapet i kuq dhe dekor me avionë bombardues, gjithcka gati për takimin
Në Anchorage të Alaskës, gjithçka është gati për takimin e shumëpritur.
Tapeti i kuq është shtruar mes avionëve ushtarakë, gati për të mirëpritur Vladimir Putinin dhe Donald Trumpin…
I pari që zbriti në tokën e Alaskës ishte presidenti amerikan. Rreth ores 20.55, CNN duke cituar mediat shteterore ruse, njoftoi se Presidenti rus Vladimir Putin ka zbarkuar në Anchorage të Alaskës.
Mediat e huaja kanë publikuar pamjet e para nga salla, ku do të mbahet konferenca për shtyp pas takimit.
Në një shkrim në sfond, duket qartë mesazhi “Në kërkim të paqes”.
LIVE - Trump flet para takimit me Putin: Dua armëpushim mes Rusisë e Ukrainës, e dua sot!
Presidenti i SHBA, Donald Trump ka bërë një tjetër deklarate pak orë para nisjes së samitit në Alaska ku do të takohet me homologun e tij rus, Vladimir Putin.
Ai ka theksuar se kërkon armëpushim mes Rusisë dhe Ukrainës dhe e kërkon që të arrihet sot.
“Nuk mund t’ju them këtë. Nuk e di nëse nuk ka asgjë të përcaktuar. Dua gjëra të caktuara. Dua të shoh një armëpushim. Kjo nuk ka të bëjë me Evropën.
Evropa nuk më thotë çfarë të bëj, por ata do të përfshihen në proces, natyrisht, si dhe Zelensky, por unë dua të shoh një armëpushim të shpejtë.
Nuk e di nëse do të ndodhë sot, por nuk do të jem i lumtur nëse nuk do të ndodhë sot. Të gjithë thanë se nuk mund të ndodhë sot, por unë thjesht po them se dua që vrasjet të ndalen.
Unë jam këtu për të ndaluar vrasjet. E dini, ne nuk po japim para. Po fitojmë para. Ata po blejnë armët tona dhe ne po i dërgojmë në NATO, dhe NATO po na dërgon çekë të mëdhenj e të bukur.
Por kjo nuk më intereson. … Por ajo që më intereson është se ata humbën javën e kaluar 7011 njerëz, pothuajse të gjithë ushtarë; 36 njerëz në një qytet që u godit nga një raketë. Mbi 7,000 ushtarë. Është çmenduri”, tha Trump.
Putin me arsenal makinash të blinduara drejt Alaskës, Trump: Pasoja të rënda nëse pengon paqen!
Presidenti rus Vladimir Putin udhëtoi sot nga Moska për në Bregun e Paqësorit me një limuzinë të blinduar përpara samitit të tij të shumëpritur me Donald Trump në Alaskë.
Mediat publikuan pamjet e eskortës së blinduar me dhjetëra makina të tipit “Aurus Senat”, që përdoret për të transportuar Presidentin e Rusisë, teksa rrugët duken të bllokuara.
Pamjet tregojnë një varg të gjatë automjetesh të zeza që lëvizin me shpejtësi përgjatë një rruge në Magadan, të shoqëruara nga dhjetëra makina policie dhe të ndjekura nga ajo që duket të jetë një ambulancë.
Pikërisht në Magadan, lideri i Kremlinit ka vizituar një pistë hokeji në akull dhe një fabrikë peshku, përpara se të fluturonte drejt Alaskës.
Duket se Putin nuk e ka pasur aspak me nxitim që të përshëndetet me Donald Trump dhe është fotografuar duke vizituar fëmijët që po luanin hokej në akull në qytetin rus në lindjen e largët.
Ndërsa ishte në Magadan, media shtetërore raportoi gjithashtu se ai vendosi lule në një memorial të Luftës së Dytë Botërore për të shënuar Ditën e Fitores.
Siguria e rreptë për Presidentin Putin shfaqet teksa ai përgatitet të ulet me Trumpin të rreth orës 21:00 me orën në Shqipëri, për takimin e tyre të parë ballë për ballë që nga viti 2018.
Sipas mediave ruse bisedimet midis Donald Trump dhe Vladimir Putin nuk do të jenë të shkurtra dhe se ato mund të zgjasin të paktën gjashtë deri në shtatë orë.
Agjencia shtetërore e lajmeve RIA raporton se takimi në Alaska do të zhvillohet edhe me pjesëmarrjen e ndihmësve dhe se Moska pret që ai të sjellë rezultate.
Presidenti amerikan Donald Trump ndërkaq është nisur drejt Alaskës nga Uashington DC dhe para se të hipte në avionin presidencial iu mburr gazetarëve me aftësinë e tij në arritjen e marrëveshjeve.
"Unë jam president dhe ai nuk do të luajë me mua", u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të enjten.
"Nëse është një takim i keq, do të përfundojë shumë shpejt, dhe nëse është një takim i mirë, do të përfundojmë duke arritur paqe në një të ardhme shumë të afërt", tha Trump, ndër të tjera.
Trump: Do ketë pasoja të rënda nëse pengon paqen! Banorët e Alaskës presin Putinin me flamujt e Ukrainës
Fox News shkruan se Presidenti Donald Trump e përshkallëzoi kërcënimin e tij se Presidenti rus Vladimir Putin mund të përballet me pasoja "shumë të rënda" ekonomike nëse bllokon procesin e paqes në Ukrainë.
Presidenti amerikan e përsëriti paralajmërimin ndërsa fliste me gazetarët në bordin e Air Force One, gjatë rrugës për në Alaska për një bisedë me Putinin.
Takimi në Alaska shënon samitin e parë SHBA-Rusi që nga viti 2021 dhe pritet të përqendrohet në përfundimin e luftës së Moskës në Ukrainë.
Trump ka bërë presion për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë që kur mori detyrën. Pavarësisht një marrëdhënieje të tensionuar me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy - përfshirë iseden e nxehtë në Zyrën Ovale në shkurt, Trump ka ndjekur një qasje të ashpër ndaj Rusisë. Megjithatë, herë pas here ai ka dyshuar nëse Zelenskyy apo Putin ishin të përgatitur për të siguruar një marrëveshje armëpushimi.
Putin u shfaq optimist për procesin në fillim të kësaj jave, madje duke e lavdëruar Trumpin për "bërjen, sipas mendimit tim, të përpjekjeve mjaft energjike dhe të sinqerta për të ndaluar armiqësitë, për të ndaluar krizën dhe për të arritur marrëveshje që janë në interes të të gjitha palëve të përfshira në këtë konflikt", sipas Reuters.
Samiti është gjithashtu me rrezik të lartë për Trump, trashëgimia e të cilit mund të varet nga aftësia e tij për të sjellë paqe në një rajon që është pllakosur nga lufta për më shumë se tre vjet.
Edhe rivalët aktualë dhe të mëparshëm të Trump duket se i kuptojnë rreziqet. Hillary Clinton, e cila humbi ndaj Trump në vitin 2016, tha në podkastin Raging Moderates se do ta nominonte presidentin për Çmimin Nobel për Paqen nëse ai do të ishte "arkitekti" i një marrëveshjeje që do t'i jepte fund luftës.
Një nga pengesat më të mëdha për paqen ka qenë mundësia e shkëmbimeve të territoreve — një propozim që Trump e mbështet dhe Zelenskyy e kundërshton me vendosmëri. Ekzistojnë shqetësime se këto shkëmbime do t'i jepnin Rusisë disa nga rajonet më strategjike dhe të pasura me burime të Ukrainës.
Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se do të “duhej pak kohë” për të përpunuar detajet e shkëmbimeve të mundshme të territoreve.
"Mendoj se shpresa e Presidentit është të arrijë një lloj ndalimi të luftimeve në mënyrë që këto biseda të mund të zhvillohen. Këto janë gjëra shumë teknike që kërkojnë pak kohë për t'u zgjidhur", u tha Rubio gazetarëve të enjten.
"Ne duam që të ketë paqe. Do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta arritur një të tillë, por në fund të fundit do të jetë detyrë e Ukrainës dhe Rusisë të bien dakord për një të tillë", shtoi ai.
Takimi me Trump, banorët e Alaskës presin Putinin me protestë dhe flamuj të Ukrainës
Qindra njerëz u mblodhën në një tubim pro-Ukrainës në Anchorage të Alaskës, ku Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe udhëheqësi rus Vladimir Putin takohen për negociatat mbi ndalimin e liftes.
Samiti me rreziqe të larta — takimi i parë ballë për ballë midis një presidenti amerikan dhe Putinit që kur ky i fundit nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt 2022, synon të përgatisë terrenin për një armëpushim.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy nuk u ftua në samit, i cili ishte planifikuar të fillonte rreth orës 11:00 të mëngjesit sipas orës lokale në Bazën e Përbashkët Elmendorf-Richardson.
Protestuesit filluan të mblidheshin herët të premten në mëngjes përpara mbërritjes së Putinit në Anchorage, duke brohoritur slogane pro-Kievit dhe duke kërkuar që Rusia të kthejë 20,000 fëmijët ukrainas që ka rrëmbyer nga zona e luftës .
Protestuesit gjithashtu u zemëruan me ftesën e Trump për Putinin në një takim në tokën amerikane në Alaskë, e cila dikur ishte territor rus derisa iu shit Shteteve të Bashkuara në vitin 1867.
Takimi mes Trump dhe Putin, Zelensky: Mbështetemi tek SHBA!
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina do të “mbështetet te Amerika” gjatë takimit midis Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe Presidentit rus Vladimir Putin, të cilin udhëheqësi ukrainas e përshkroi si “rrezik të lartë” dhe një rrugë drejt një takimi trepalësh në të ardhmen.
“Gjëja kryesore është që ky takim të hapë një rrugë të vërtetë drejt një paqeje të drejtë dhe një diskutimi thelbësor midis udhëheqësve në një format trepalësh – Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe pala ruse”, tha Zelensky në një deklaratë sipas CNN.
“Është koha për t’i dhënë fund luftës dhe Rusia duhet të ndërmarrë hapat e nevojshëm. Ne mbështetemi te Amerika.
Jemi të gatshëm, si gjithmonë, të punojmë sa më produktivisht të jetë e mundur”, tha ai, duke shtuar se pret një raport të inteligjencës mbi “qëllimet aktuale të palës ruse dhe përgatitjet e saj për takimin në Alaska”.
Zelensky shtoi se forcat ukrainase po kundërshtojnë përpjekjet e forcave ruse për të fituar një pikëmbështetje në zonën e Pokrovskut, në rajonin lindor të Donetskut të Ukrainës.
Ai tha se Ukraina ka vendosur të përforcojë më tej qytetin e Dobropillias dhe zona të tjera në rajonin e Donetskut.
“Ushtria ruse vazhdon të pësojë humbje të konsiderueshme në përpjekjet e saj për të siguruar pozicione më të favorshme politike për udhëheqjen ruse në takimin në Alaska”, tha Zelensky.
Takimi me Putin, Trump flet nga avioni: Nuk do të bëjmë biznes derisa të mbarojë lufta
Presidenti amerikan Donald Trump bisedoi me disa prej gazetarëve që po udhëtojnë në Alaskë me të në Air Force One, raporton BBC. Ai theksoi se Putin po merr “shumë njerëz të biznesit” me vete nga Rusia, duke shtuar:
“Më pëlqen kjo sepse duan të bëjnë biznes. Por ne nuk do të bëjmë biznes derisa të zgjidhim luftën. Lufta duhet të ndalojë dhe vrasjet duhet të ndalojnë.”
Trump tha se SHBA-të janë “vendi më i paparë” në botë dhe Putin “do një copë nga kjo” sepse Rusia “s’është e paparë, ekonomikisht.”
Kreu i shtepise se bardhe theksoi se Putin është “djalë i zgjuar” dhe shton se ka “nivel të mirë respekti nga të dyja palët.”
I pyetur për sulmet e vazhdueshme të Rusisë në Ukrainë, Trump thotë se Putin mendon se “e ndihmon që të arrijë një marrëveshje më të mirë”, por në të vërtetë “e cenon.”
Më tej, i pyetur nëse shkëmbimet territoriale janë në tryezë, ai tha: “Do të diskutohen, por duhet ta lejoj Ukrainën ta marrë atë vendim dhe mendoj se do të marrin vendimin e duhur.
Por unë s’jam këtu për të negociuar për Ukrainën”, u shpreh Trump duke shtuar se nëse ai s’do të ishte president, Putin do ta merrte gjithë Ukrainën, “por ai nuk do ta bëjë.”
Sa i përket mundësisë që SHBA-të të sigurojnë garantues sigurie për Ukrainën, ai tha “ndoshta” pasi ka një “mundësi” bashkë me “Europën dhe vendet e tjera”, por jo si pjesë e NATO-s.
Një tjetër pyetje ishte nëse do të diskutojnë rreth mundësive ekonomike dhe Trump tha “nëse bëjmë përparime”.
“Po e bëj këtë për të shpëtuar shumë jetë”, Trump para takimit me Putinin: Nëse s`pranon t’i japë fund luftës…
Presidenti Donald Trump thotë se nuk po përpiqet t’i japë fund luftës në Ukrainë, përfshirë takimin me Presidentin rus Vladimir Putin në Alaska për të përmirësuar jetën e tij.
“Nuk po e bëj këtë për shëndetin tim.
Në rregull, nuk kam nevojë për të”, u tha ai gazetarëve në bordin e Air Force One, ndërsa po shkonte në Anchorage për në samit.
“Do të doja të përqendrohesha te vendi ynë, por po e bëj këtë për të shpëtuar shumë jetë”.
Ai tha se pasojat për Rusinë nëse Putini nuk pranon t’i japë fund luftës do të jenë ndëshkuese.
“Po, do të jetë shumë e rëndë”, tha ai për masat e mundshme ekonomike ndaj Moskës.