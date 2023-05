Peshkatari rus kap krijesa të çuditshme të detit, ngjasojnë si dragonj ​​dhe hamburger

Një peshkatar rus ka zbuluar një sërë krijesash të çuditshme deti ndërsa lundronte në Detin Norvegjez, duke përfshirë ekzemplarë të ngjashëm me një dragua dhe një hamburger.

Roman Fedortsov postoi foto të gjetjeve të tij, ku kapja e tij më e fundit ka qenë një peshku gjilpërë, ose një peshk me gunga, një peshk blu dhe gri si top, me një thithës që i mundëson atij të ngjitet në shkëmbinj.

Por një postim, në veçanti, ka tërhequr vëmendjen e njerëzve.

Aty duhet një foto e një peshku rozë me një bisht të gjatë, me pupla dhe pendë të ngjashme me krahët bë viral pasi komentuesit e krahasuan atë me një foshnjë dragua.

Hiti viral ka grumbulluar mbi 23,000 pëlqime në Instagram që kur u postua nga Fedortsov më 19 mars të këtij viti.

Në mbishkrimin e fotografisë, ai shkroi:

"Një gjë është të ndjekësh diçka pa emër, por krejt tjetër gjë ta gjesh atë.”

“Më duket pak si një dragua i vogël", tha një person në komente, ndërsa një tjetër shtoi: "Duket si një dragua i vogël!"

Peshku është identifikuar si një chimaera, një peshk kërcor.

Por "peshkaqeni fantazmë", siç njihet edhe specia, është vetëm maja e ajsbergut kur bëhet fjalë për turmën e tij të veçantë nënujore.

Fedortsov, nga qyteti veriperëndimor rus i Murmansk, aktualisht është duke punuar në një varkë që kërkon peshk të çuditshëm duke u zhytur deri në 3000 metra nën sipërfaqe./oranews