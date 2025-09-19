‘Peshkaqeni’ i kokainës "në rrjetë" pas 30 vitesh, 13 vite burg për Princ Dobroshin
Princi 61-vjeçar, Princ Dobroshi, u shpall fajtor të mërkurën nga Gjykata Rajonale e Hamburgut, duke u dënuar me 13 vite burg për drejtimin e një prej operacioneve më të mëdha të trafikut të kokainës në Evropë.
Gjyqi lidhej me kontrabandimin e 10 tonëve kokainë nga Amerika Qendrore dhe Jugore përmes portit të Hamburgut në vitin 2020. Sipas gjykatës, Dobroshi – i njohur prej dekadash në botën e krimit si “Peshkaqeni” – kishte luajtur rolin kryesor në këtë rrjet kriminal ndërkombëtar.
Dobroshi ka një histori të gjatë kriminale që daton në vitet 1990. Ai ishte arrestuar në Norvegji në vitin 1993, u arratis nga burgu në vitin 1997 dhe u kap sërish në Pragë në vitin 1999. Pas lirimit në vitin 2005, ai duket se është rikthyer në aktivitetin kriminal me më shumë ndikim se kurrë më parë.
Rrjeti që drejtonte ai përfshinte transportimin e kokainës në kontejnerë, të maskuar mes ngarkesave me banane, oriz, qymyr ose xhelatinë. Pasi mbërrinin në Hamburg, kontejnerët hapeshin, droga merrej, dhe më pas kontejnerët vuloseshin sërish me vula të falsifikuara. Ekzistojnë dyshime për përfshirjen e punëtorëve të portit në këtë proces.
Rënia përmes Teknologjisë: EncroChat zbulon gjithçka
Identifikimi dhe ndalimi i Dobroshit erdhi si rezultat i deshifrimit të platformës së koduar të komunikimit “EncroChat”, e cila përdorej gjerësisht nga kriminelët për të fshehur komunikimet e tyre.
Ai u arrestua në Shqipëri në fund të vitit 2023 dhe u ekstradua në Gjermani në vitin 2024.
Rrëfimi që shkurtoi gjyqin, por jo dënimin
Fillimisht, Dobroshi zgjodhi të heshtte, por më pas vendosi të bashkëpunojë dhe pranoi fajësinë. Ky rrëfim ndihmoi që procesi të mos zgjaste deri në prill të vitit 2026, duke kursyer 42 ditë gjyq. “Gjyqi në fakt duhej të zgjaste deri më 1 prill 2026. Kjo do të thoshte se 42 ditë të gjyqit mund të shpëtoheshin”, deklaroi për gazetën BILD, zëdhënësja e gjykatës, Dr. Marayke Frantzen.
Megjithatë, për shkak të sasisë së jashtëzakonshme të drogës dhe rolit të tij udhëheqës në rrjet, Dobroshi mori një dënim të rëndë.
Shteti kërkon miliona nga pasuria e “Peshkaqenit”
Përveç dënimit me burg, autoritetet gjermane synojnë të konfiskojnë 8.2 milionë euro si përfitime nga aktiviteti kriminal. Nga këto, 2.5 milionë euro në para të gatshme janë sekuestruar që në vitin 2020. Zyra e Prokurorisë tani duhet të përcaktojë mënyrën se si do të rikuperohen fondet e mbetura.
Në këtë mënyrë, një prej figurave më të njohura të krimit të organizuar në Evropë përfundon sërish pas hekurave – ndoshta për herë të fundit./tch