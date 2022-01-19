LEXO PA REKLAMA!

Pesë të vdekur nga zjarri në shtëpinë e të moshuarve në Spanjë

Lajmifundit / 19 Janar 2022, 09:20
Bota

Pesë të vdekur nga zjarri në shtëpinë e të

Një shtëpi të moshuarish në Spanjë është përfshirë në flakë gjatë natës. Si pasojë kanë humbur jetën të paktën 5 persona.

“Ka pesë viktima dhe njëmbëdhjetë persona të shtruar në spital për shkak të tymit”, njoftuan shërbimet e urgjencës në Valencia.

Zjarri ka rënë rreth orës 23:20 në komunën Moncada duke detyruar të evakuohen të gjithë banorët.

Zjarrfikësit të cilët ishin alarmuar mbërritën në vendngjarje për të zbuluar se zjarri ishte plotësisht i përhapur në njërin krah të ndërtesës.

Ekuipazhet shkuan menjëherë për të vënë nën kontroll flakët dhe për të shpëtuar 25 banorët e bllokuar në pallat. 

