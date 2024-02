Përshkallëzohet lufta, Izraeli nis sulmin ajror mbi Libanin

Ushtria izraelite deklaron se avionët luftarakë kryen "sulme të gjera në Liban", duke rritur frikën për një përshkallëzim të konfliktit.

Ndërkohë në orët e fundit ka një shqetësim në rritje midis liderëve të Hamas-it për fatin e Yahya Sinwar, kreu politik i organizatës në Gaza dhe ideues i sulmeve të 7 tetorit në Izraelin jugor. Sipas burimeve, ka gati dy javë që është e pamundur të kontaktohet me Sinwar dhe për momentin deklarohet i zhdukur. Nuk dihet fati i tij momentalisht. Burime egjiptiane konkludojnë se Yahya Sinwar ose është vrarë ose atij i është ngritur një kurth me pasojë vdekjen në një nga tunelet ku ka qënë i fshehur gjatë katër muajve të fundit.

Ndërkohë medie kombëtare, si Jerusalem Post dhe Times of Israel, thonë se delegacioni izraelit i ngarkuar për negocimin e armëpushimit me Hamasin në Kajro është kthyer në shtëpi, duke lënë disa zyrtarë të rangut më të ulët në Egjipt. “Tri ditët” e bisedimeve duhet të vazhdojnë sot me diskutime mes përfaqësuesve të Hamasit dhe krerëve të shërbimeve të Katarit dhe Egjiptit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Dita e parë e takimeve u vlerësua “pozitive” nga mediat egjiptiane. Në negociata marrin pjesë vetë Egjipti, Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe Katari, të cilit i janë besuar kërkesat e Hamasit.