Përshkallëzohen tensionet në Francë, digjen autobusë e makina, mbi 300 të arrestuar
Protesta të dhunshme po zhvillohen sot në Francë kundër shkurtimeve të shpallura të buxhetit. Gjatë protestave ka pasur përleshje me policinë dhe në të cilat deri më tani janë arrestuar pothuajse 300 persona. Vetëm në Paris u arrestuan 156 persona, nga të cilët 34 u ndaluan, raporton Figaro.
Nxënësit e shkollave të mesme iu bashkuan protestave, kështu që qasja në rreth 100 shkolla të mesme ishte e vështirë dhe 27 institucione u bllokuan. Më e tensionuar ishte përpara shkollës Ellen Boucher, ku u kryen rreth 30 arrestime dhe policia e vuri situatën nën kontroll rreth orës 10:00. Aktualisht, situata është e tensionuar pranë stacionit hekurudhor Gare du Nord në Paris, ku policia po shtyp protestuesit me të zeza, të cilët mbajnë kapuçë dhe maska, dhe ku pati një konflikt më herët këtë mëngjes, raporton BFM TV.
Demonstruesit brohorasin “Macron, jep dorëheqjen”.
Restorantet pranë stacionit kanë mbyllur kopshtet e tyre si masë paraprake. Në Marsejë, policia qëlloi tre bombola gazi lotsjellës dhe protestuesit i vunë flakën rreth 10 koshëve të plehrave, si dhe u raportuan katër incidente vandalizmi, kryesisht me dritare të thyera. Në Rennes, disa autobusë u sulmuan dhe u dogjën, ndërsa u ngritën edhe barrikada në rrugët kryesore, prandaj policia u detyrua të ndërhynte me ndihmën e një automjeti të blinduar.
Protestat u organizuan nga grupi “Blloko të gjithë”, dhe sipas informacioneve të fundit nga xhandarmëria franceze, më shumë se 3,000 demonstrues janë në rrugët e Francës dhe 10 rrugë janë të bllokuara.
Zëdhënësi i Xhandarmërisë Kombëtare, Erwan Koifard, tha se tensionet janë më të larta në perëndim të vendit dhe se “veprime të rëndësishme” u kryen në rajonin e Bretanjës.