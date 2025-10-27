Përplasje misterioze, aeroplanmbajtësja amerikane humbet avionin luftarak brenda 30 minutash
Një avion luftarak dhe një helikopter ushtarak i nisur nga një aeroplanmbajtëse amerikane u rrëzuan në Detin e Kinës Jugore brenda një periudhe të shkurtër kohore.
Të gjithë anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan dhe janë në gjendje të qëndrueshme, tha Flota e Paqësorit e ushtrisë amerikane në Platformën X. Shkaku i të dy incidenteve është nën hetim.
Pasi u ngrit nga aeroplanmbajtësja USS Nimitz, helikopteri MH-60R Sea Hawk u rrëzua gjatë një misioni rutinë të dielën pasdite rreth orës 14:45 (ora lokale). Tre anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan.
Përafërsisht gjysmë ore më vonë, afërsisht në orën 3:15 pasdite (ora lokale), një avion luftarak F/A-18F Super Hornet u rrëzua në Detin e Kinës Jugore. Raportohet se ishte gjithashtu në një mision rutinë. Të dy anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan.
Ushtria amerikane nuk dha asnjë detaj se ku saktësisht në Detin e Kinës Jugore ndodhën dy përplasjet. Marina amerikane operon rregullisht në ujërat ndërkombëtare në Detin e Kinës Jugore, pjesërisht me qëllimin e deklaruar për të ruajtur lirinë e lundrimit në zonën nëpër të cilën kalojnë rrugë të rëndësishme tregtare.
Kina pretendon praktikisht të gjithë Detin e Kinës Jugore për vete. Megjithatë, Filipinet, Vietnami, Malajzia, Tajvani dhe Brunei gjithashtu pretendojnë territor atje. Shtetet e Bashkuara dhe fqinjët e Kinës akuzojnë Pekinin për rritjen e militarizimit në rajon. Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit në Hagë hodhi poshtë pretendimet territoriale të Pekinit në vitin 2016. Kina vazhdon ta injorojë vendimin.