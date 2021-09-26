Përplaset me pistën avioni në Britani, plagosen 3 persona
Lajmifundit / 26 Shtator 2021, 12:48
Bota
Një aksident i rëndë ka ndodhur një ditë më parë në Britaninë e Madhe. Mësohet se një avion i vogël u përplas me pistën në aeroportin ndërkombëtar të Teesside, ku për pasojë u plagosën 3 persona. Mediat shkruajnë se mbetën të plagosur 2 pasagjerë dhe piloti.
Për shkak të kësaj ngjarje, autoritetet e aeroportit kanë mbyllur për disa orë pistën.
Ndërkohë, dëshmitarët e ngjarjes thanë se në momentin që avioni u nis në fluturim u ndje një shpërthim i fuqishëm. Ende nuk dihet shkaku i kësaj ngjarje, që fatmirësisht nuk ka viktima.