Përplaset me pistën avioni në Britani, plagosen 3 persona

Lajmifundit / 26 Shtator 2021, 12:48
Bota

Përplaset me pistën avioni në Britani, plagosen 3 persona

Një aksident i rëndë ka ndodhur një ditë më parë në Britaninë e Madhe. Mësohet se një avion i vogël u përplas me pistën në aeroportin ndërkombëtar të Teesside, ku për pasojë u plagosën 3 persona. Mediat shkruajnë se mbetën të plagosur 2 pasagjerë dhe piloti.

Për shkak të kësaj ngjarje, autoritetet e aeroportit kanë mbyllur për disa orë pistën.

Përplaset me pistën avioni në Britani, plagosen 3 persona

Ndërkohë, dëshmitarët e ngjarjes thanë se në momentin që avioni u nis në fluturim u ndje një shpërthim i fuqishëm. Ende nuk dihet shkaku i kësaj ngjarje, që fatmirësisht nuk ka viktima.

