Përplasen dy avionë në pistën e Aeroportit të Mançesterit, fluturimet pezullohen përkohësisht

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 13:21
Bota

Një incident u shënua mëngjesin e së premtes në Aeroportin e Mançesterit, ku dy avionë të linjës easyJet pësuan një përplasje të lehtë në pistë. Aeroplanët, të cilët po fluturonin drejt Parisit dhe Gjibraltarit, kontaktuan mes majave të krahëve gjatë manovrës në pistë.

Sipas raportimeve, pasagjerët zbritën të sigurt, pa lëndime. EasyJet njoftoi se po zhvillon një hetim të menjëhershëm për të përcaktuar shkaqet e incidentit. Njëri prej avionëve do të zëvendësohet për rifillimin normal të fluturimeve.

Si pasojë e ngjarjes, fluturimet u pezulluan përkohësisht derisa avionët u kthyen në zonën e pritjes dhe u kontrolluan nga stafi i aeroportit. Pas disa minutash, operacionet u rifilluan normalisht.

