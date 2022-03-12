Përndiqte 18 vjeçaren, kapet i riu në Maliq
Një 21 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Maliq, pasi akuzohet se ka përndjekur një të re.
Policia bën me dije se shtetasi A. D., 21 vjeç, banues në një fshat të Njësisë Administrative Vreshtas, pasi dyshohet se prej 1 muaji ky shtetas ka përndjekur një 18-vjeçare.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq, bënë arrestimin në flagrancë për veprat penale “Përndjekja” dhe “Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike”, të shtetasit A. D., 21 vjeç, banues në një fshat të Njësisë Administrative Vreshtas, pasi dyshohet se prej 1 muaji ky shtetas ka përndjekur një 18-vjeçare”, thuhet në njoftimin e policisë.