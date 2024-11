Përmbytjet katastrofike, revolta në Spanjë! Banorët presin me dhunë e ofendime kryeministrin

Orë të vështira po kalojnë banorët e Spanjës, pas përmbytjeve katastrofike që lanë të vdekur qindra persona, ndërsa të tjerë mbeten ende të zhdukur.

Kjo situatë e rëndë ka revoltuar banorët vendas, të cilët kanë pritur mbretin dhe mbretëreshën me ofendime e dhunë.

Ndaj tyre është hedhur baltë dhe objekte të tjera, nga protestuesit e zemëruar gjatë një vizite në Valencia.

Thirrjet e “vrasës” dhe “turp” iu drejtuan çiftit mbretëror teksa po kalonin nëpër qytetin e Paiporta, një nga më të prekurit në rajon.

Por paq nuk shpëtoi as kryeministri Pedro Sánchez, i cili u godit me objekte nga spanjollët. Më pas ai u evakuua me shpejtësi, por edhe makina e tij u sulmua me sende të forta.

Më shumë se 200 njerëz u vranë në përmbytjet, më të këqijat në Spanjë për dekada. Punonjësit e urgjencës po vazhdojnë të krehin nëpër parkingje nëntokësore dhe tunele me shpresën për të gjetur të mbijetuar dhe për të gjetur trupa.

Ka pasur zemërim për një mungesë të perceptuar të paralajmërimit dhe mbështetje të pamjaftueshme nga autoritetet pas përmbytjeve.