Përmbytje shkatërruese në Kashmir/ Shënohen 60 të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur
Një përmbytje e menjëhershme ka shkaktuar humbje të mëdha jete dhe shkatërrime në Kashmirin e administruar nga India. Autoritetet konfirmojnë të paktën 60 persona të vdekur dhe dhjetëra të tjerë të zhdukur, ndërsa mbi 100 të plagosur marrin ndihmë mjekësore.
Ngjarja ndodhi të enjten në fshatin Chositi, në distriktin Kishtwar, një zonë e largët dhe një ndalesë e njohur për pelegrinët hindu që vizitojnë faltoren Machail Mata në Himalaje. Një rrëke uji, balte dhe mbeturinash përfshiu fshatin me shpejtësi, duke rrëmbyer dhjetëra njerëz dhe duke shkatërruar infrastrukturën lokale.
Kryeministri i Xhamu dhe Kashmirit, Omar Abdullah, konfirmoi bilancin tragjik gjatë një fjalimi për Ditën e Pavarësisë në Srinagar, duke theksuar se operacionet e kërkim-shpëtimit po vijojnë dhe do të intensifikohen në orët në vijim.
Sipas zyrtarëve, përmbytja mund të jetë shkaktuar nga reshje të dendura të musonit, një dukuri e zakonshme në rajonet malore gjatë kësaj periudhe, edhe pse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht nga departamenti meteorologjik indian. Ekipet e emergjencës po përpiqen të gjejnë të mbijetuarit nën baltë dhe rrënoja, ndërsa dhimbja dhe ankthi rritet mes familjarëve dhe pelegrinëve të mbijetuar.