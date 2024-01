Përmbytje në SHBA, uji arrin 4 metra

Shtetet qendrore dhe lindore të SHBA-së po përballen me mot të ashpër, pasi erërat e forta dhe stuhitë, shiu, bora dhe përmbytjet e rrezikshme kanë përfshirë vendin, që nga e premtja.

Ndërprerje të mëdha të energjisë u shtrinë kryesisht në Çikago, të shtunën, stuhitë e forta dhe bora e madhe goditën disa shtete. Ndërprerjet e energjisë elektrike arritën kulmin e së shtunës vonë pasdite në rreth 550,000 shtëpi.

Më shumë se 182,000 banorë janë pa energji në Oregon dhe gati 10,000 në Uashington, sipas faqes së monitorimit PowerOutage.us. Rreth orës 21:00 me orën lokale, Michigan kishte konsumatorët e dytë më të mëdhenj pa energji elektrike – më shumë se 61,000 shtëpi, i ndjekur nga më shumë se 57,000 shtëpi pa energji në Wisconsin.

Nivelet e ujit në bregun e Maine në Portland arritën nivele rekord të shtunën, duke ripërmbytur komunitetet bregdetare që kishin përjetuar probleme të mërkurën.

Maine, lëshoi ​​paralajmërime për përmbytje pasi erërat e forta të stuhisë sollën ujë nga Oqeani Atlantik drejt bregdetit të shtunën në mëngjes dhe të kombinuara me shiun që binte për të krijuar një situatë të rrezikshme.

Nivelet e ujit në Portland arritën 4 metra pak pas mesditës, duke tejkaluar rekordin e vendosur në vitin 1978, sipas Shërbimit Kombëtar të Motit.

Rrugët u mbyllën gjithashtu në New Hampshire bregdetare pasi nivelet e ujit u rritën atje , sipas Departamentit të Transportit të shtetit.

Përmbytje të moderuara bregdetare u raportuan gjithashtu në New Jersey, New York, Connecticut , Massachusetts dhe Rhode Island, sipas të dhënave të NOAA. Paralajmërimet për përmbytjet bregdetare mbeten në fuqi për shumë vende gjatë gjithë ditës të shtunën për përmbytje të zgjatura, ku shumica skadon deri në fund të ditës.

Ndërkohë semokratët e shtetit Ajova do të votojnë me postë për të zgjedhur kandidatin e tyre të preferuar, por Presidenti Joe Biden duket se do të jetë fituesi i mundshëm, siç ndodh zakonisht kur një president kërkon një mandat të dytë. Sipas VOA, republikanët do të mblidhen personalisht në Ajova për të zgjedhur kandidatin e tyre.

Pas reshjeve të dëborës, temperaturat e ulëta po ndikojnë edhe tek fushatat partiake në shtetin Ajova, fundjavën para votimeve paraprake të 15 janarit.

Ish-Presidenti Donald Trump anuloi shumicën e takimeve me zgjedhësit. Kandidatja republikane, Nikki Haley, do të shfrytëzojë takimet virtuale për të folur me votuesit./voa