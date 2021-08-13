Përmbytet sërish Kina, vdesin 21 persona, mbi 100 mijë të evakuuar
Përmbytjet masive kanë prekur edhe Kinën, ku për pasojë kanë ndërruar jetën 21 persona. Mediat vendase shkruajnë se reshjet e shiut kanë shkaktuar gjithashtu rrëshqitje të dheut, ndërprerje të rrymës, duke shkatërruar kështu qindra shtëpi.
Ekipet e shpëtimit në terren, për pasojë kanë evakuuar 6 mijë njerëz në Hubei, ndërsa 100 mijë të tjerë në provincën jugore, Sichuan. Ndërkohë të terren vijojnë punën mijëra policë dhe ushtarë, në ndihmë të banorëve.
Pjesa tjetër e botës ndërkohë po digjet nga zjarri, ku në disa vende janë shënuar viktima. Kjo, sipas ekspertëve po ndodh nga ngrohja globale, që po jep pasojat e para.