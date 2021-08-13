LEXO PA REKLAMA!

Përmbytet sërish Kina, vdesin 21 persona, mbi 100 mijë të evakuuar

Lajmifundit / 13 Gusht 2021, 09:40
Bota

Përmbytjet masive kanë prekur edhe Kinën, ku për pasojë kanë ndërruar jetën 21 persona. Mediat vendase shkruajnë se reshjet e shiut kanë shkaktuar gjithashtu rrëshqitje të dheut, ndërprerje të rrymës, duke shkatërruar kështu qindra shtëpi.

Ekipet e shpëtimit në terren, për pasojë kanë evakuuar 6 mijë njerëz në Hubei, ndërsa 100 mijë të tjerë në provincën jugore, Sichuan. Ndërkohë të terren vijojnë punën mijëra policë dhe ushtarë, në ndihmë të banorëve.

Përmbytet sërish Kina, vdesin 21 persona, mbi 100 mijë të

Pjesa tjetër e botës ndërkohë po digjet nga zjarri, ku në disa vende janë shënuar viktima. Kjo, sipas ekspertëve po ndodh nga ngrohja globale, që po jep pasojat e para.

