Përleshje dhe dhunë fizike mes dy familjeve shqiptare në Itali, pesë persona përfundojnë në spital

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 08:51
Bota

Përleshje dhe dhunë fizike mes dy familjeve shqiptare në Itali,

Gjashtë persona me origjinë shqiptare, pjesëtarë të dy familjeve, janë arrestuar në Cassano delle Murge, në Bari, pas një sherri të dhunshëm që ndodhi për motive të dobët.

Sipas hetimeve të karabinierëve, konflikti ka degjeneruar në përleshje fizike në qendër të qytetit.

Pesë nga të arrestuarit, të moshës nga 27 deri në 66 vjeç, përfunduan në spital: tre prej tyre kanë pësuar plagë më të rënda, ndërsa dy të tjerë kanë plagë të lehta, të shërueshme brenda një jave.

 

 

 

 

