Një bisedë telefonike midis Vladimir Putin dhe Donald Trump, pas takimit të presidentit rus me të dërguarin special Steve Witkoff të premten, është “teorikisht e mundur”, njoftoi agjencia e lajmeve Interfax, duke cituar zëdhënësin e Kremlinit, Dmitry Peskov.

Peskov nuk dha një vlerësim për kohën se kur do të kryhet kjo telefonatë. Kremlini kishte njoftuar më herët se të dy, Putin dhe Uitkof, do të diskutonin “zgjidhjen” e luftës në Ukrainë, por vuri në dukje se nuk priten zhvillime të rëndësishme diplomatike.

"Putini do ta dëgjojë atë”. “Diskutimi do të vazhdojë për aspekte të ndryshme të zgjidhjes së Ukrainës,” tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, i cituar nga agjencia e lajmeve Ria Novosti.

Peskov theksoi gjithashtu se të dy mund të diskutojnë gjithashtu një takim të ardhshëm midis Putinit dhe Trump. Donald Trump ka rritur presionin për të mbajtur bisedimet e paqes për Ukrainën, të cilat kanë ngecur javët e fundit, me të dërguarin special Steve Witkoff që u takua me presidentin rus Vladimir Putin.

Uitkof, i cili ka udhëtuar dy herë në Rusi këtë vit për takime me Putinin, mbërriti në Shën Petersburg këtë premten. Ai u takua me negociatorin rus Kirill Dmitriev përpara takimit të tij me kreun e Kremlinit. Presidenti Trump javët e fundit ka shprehur zhgënjimin e tij me Rusinë për vonesën e bisedimeve të paqes. Ukraina ka rënë dakord për një armëpushim 30-ditor, me kusht që Rusia të përgjigjet, siç u diskutua në bisedimet e fundit me zyrtarët amerikanë.

Megjithatë, Rusia ka refuzuar kërkesën e armëpushimit dhe po i vonon bisedimet, duke u përpjekur të blejë kohë për të shfrytëzuar përparimet e saj strategjike dhe për të siguruar lëshime të mëdha në negociata.