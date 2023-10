Përdhunonte vajza të mitura, dënohet me burgim të përjetshëm oficeri i policisë

Një oficer policie në Britaninë e Madhe u dënua me burgim të përjetshëm me akuzën për përdhunimin e vajzave të mitura nga 10 deri në 16 vjeç. Sipas autoriteteve, Lewis Edwards, 24 vjeç, u deklarua fajtor për 162 akuza për abuzim seksual të vajzave nga mosha 10 deri në 16 vjeç. Oficeri i shantazhonte viktimat e tij duke i kërcënuar se do t’i ekspozonte.

Edwards pozonte si një djalë i mitur dhe kontaktoi më shumë se 200 vajza nga viti 2019 deri në shkurt të këtij viti. Ai manipulonte viktimat e tij për t’i dërguar atij foto të intime. Edhe pse disa nga vajzat iu lutën të ndalonte, ai kërkoi më shumë foto dhe bëhej gjithnjë e më kërcënues. Disa nga fotografitë janë bërë gjatë detyrës oficer policie në Uellsin e Jugut. Pas arrestimit të tij, kolegët e tij që hetonin rastin zbuluan pajisje elektronike të enkriptimit si dhe një “manual” zhvatjeje.

“Krimet që kreu Lewis Edwards nuk janë karakteristike. Publiku është po aq i tronditur sa ne që akte të tilla të tmerrshme janë kryer nga një oficer policie në shërbim”, tha Danny Richards, Zëvendës Shefi i Policisë së Uellsit të Jugut.

Edwards u pushua nga puna pas arrestimit të tij. Këtë të mërkurë, Gjykata e Cardiff Crown e dënoi me burgim të përjetshëm.

“Ai u shkaktoi dëm të madh viktimave, prindërve të tyre, vëllezërve e motrave dhe familjes së gjerë”, tha gjykatësi Tracey Lloyd-Clarke.