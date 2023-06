Përdhunoi për 10 orë shqiptaren në Greqi, bullgari para gjykatës: Jam i pafajshëm

Ka dalë para gjykatës 35-vjeçari nga Bullgaria, i cili përdhunoi për 10 orë shqiptaren në Greqi. Sipas mediave, ai është shfaqur tejet nervoz në momentin që togat e zeza kanë marrë vendimin për të. Ai ka thënë se është i pafajshëm. Gjykatësit kanë lënë të lirë personin tjetër të arrestuar, pasi nuk ka asnjë provë që ai mund të ketë bashkëpunuar me bullgarin në përdhunimin e shqiptares.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur të dielën që lamë pas. Gruaja shqiptare, me profesion pastruese, ishte duke punuar në një apartament në Athinë. Teksa po pastronte ashensorin, papritur ajo u kap me forcë nga 35-vjeçari dhe u dërgua me forcë prej tij në një apartament.

Më pas nisi përdhunimi për rreth 8 orë. Shqiptarja, ka arritur të shpëtojë vetëm gjatë orëve të pasdites, ku 35-vjeçari shkoi në kuzhinë për të përgatitur për të ngrënë. Duke shfrytëzuar këtë rast, ajo doli në ballkon dhe arriti të shkojë në apartamentin ngjitur.

Sakaq, 35-vjeçari bullgar ishte një emër i njohur për drejtësinë, pasi edhe në vitin 2015, ai ishte dënuar me 5 vite burg, për përdhunimin e një të reje.