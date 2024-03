Pelosi mbërrin në Taiwan: Solidariteti me popullin më i rëndësishëm se kurrë më parë

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA Nancy Pelosi zbarkoi në Taipei të martën, duke shënuar një shfaqje të rëndësishme mbështetjeje për Taiwan-in, pavarësisht kërcënimeve të Kinës për hakmarrje për vizitën. CNN shkruan se ndalesa e Pelosit në Taipei është hera e parë që një kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së viziton Taiwan-in në 25 vjet. Udhëtimi i saj vjen në një pikë të ulët në marrëdhëniet SHBA-Kinë dhe pavarësisht paralajmërimeve nga administrata Biden kundër një ndalese në Taiwan.

Pelosi dhe delegacioni i Kongresit që e shoqëroi tha në një deklaratë të martën se vizita nderon angazhimin e palëkundur të Amerikës për të mbështetur demokracinë e gjallë të Taiwan-it.

“Diskutimet tona me udhëheqjen e Tajvanit do të përqendrohen në riafirmimin e mbështetjes sonë për partnerin tonë dhe në promovimin e interesave tona të përbashkëta, duke përfshirë avancimin e një rajoni të lirë dhe të hapur Indo-Paqësor. Solidariteti i Amerikës me 23 milionë banorët e Tajvanit është më i rëndësishëm sot se kurrë, pasi bota përballet me një zgjedhje midis autokracisë dhe demokracisë," thuhet në deklaratën e kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve.

Pelosi po udhëton me kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve të Punëve të Jashtme, Gregory Meeks nga Nju Jorku, Kryetarin e Çështjeve të Veteranëve Mark Takano nga Kalifornia dhe përfaqësueset Suzan DelBene nga shteti Uashington, Raja Krishnamoorthi nga Illinois dhe Andy Kim nga Nju Xhersi.