"Pasuri me vlerë 30 milionë euro", flet mbesa e pronarit grek: I la mikut shqiptar % më të madhe të testamentit! Daja i frikësohej nipit të tij...
Dëshmia e mbesës së 68-vjeçarit që u vra së bashku me mikun e tij shqiptar në kampingun në Finikoundë ka zbuluar më shumë detaje nga krimin dyfishtë. Mbesa ka rrëfyer se disa vite më parë viktima kishte akuzuar nipin e tij për vjedhje, por më vonë marrëdhëniet e tyre u normalizuan. Më pas, ajo i përshkroi policisë se si kishte diskutuar me dajën e saj për rinovimin e një shtëpie.
“Unë jam mbesa e viktimës. Më konkretisht, jam vajza e motrës së tij dhe erdha këtu sot për t’ju treguar atë që di për xhaxhain tim dhe jetën e tij, sepse dua që njerëzit që bënë këtë dëm të kapen sa më shpejt të jetë e mundur. Që kur linda, i kalova të gjitha verat e mia në Finikoundë, me xhaxhain tim. Në moshën 18 vjeç u largova nga këtu dhe shkova në Athinë për të punuar në një bankë. Krijova familje dhe çdo verë vazhdova të vizitoja Finikoundën për pushime dhe qëndroja në shtëpinë e xhaxhait tim Kostas.
(…) Vitin e fundit kam ardhur shumë më shpesh. Në një moment, diskutova me dajën tim, me të cilin kisha marrëdhënie të shkëlqyera, ai më donte si vajzën e tij dhe unë si babai im, dëshirën time për të rinovuar shtëpinë të cilën T. D., nipi i dajës tim, ma kishte dhënë me një marrëveshje paraprake me nxitjen e tij. Çfarëdo që thoshte daja im, bëhej.
Ai ishte absolut dhe autoritar. Ai mbante paratë dhe ishte përgjegjës. Kështu që kur i tregova për rinovimin që doja të bëja, korrikun e kaluar, ai më tha “Po më çmend , më lër rehat” dhe unë iu përgjigja se nëse ai do të vazhdonte me këtë sjellje, do të merrja gjërat e mia dhe do të largohesha.
I thashë gjithashtu ta nxirrte djalin tim nga kampingu, ku çdo verë punonte për dajën tim Kostan dhe i jepte disa para. Sapo ia thashë këtë, ai ma mbylli telefonin. Ishte e vetmja herë që u grindëm vërtet,” tha mbesa e 68-vjeçarit në dëshminë e saj.
Ajo deklaron gjithashtu se daja i saj filloi gjithçka pa para dhe sot ka një pasuri me vlerë rreth 30 milionë euro. Sipas saj daja ishte shumë i çuditshëm dhe meqenëse gjithmonë donte të bënte ato që donte vetë, ata që vareshin prej tij duhej t’i bënin të gjitha nderet, sepse nëse nuk e bënin, ai mund t’i linte pa ushqim.
Ndër të tjera mbesa shprehet se i vetmi person që mund të qëndronte pranë dajës ishte miku dhe ndihmësi i tij, i cili gjithashtu humbi jetën. Mbesa thekson se daja i saj kishte një dobësi të tmerrshme për shqiptarin, ai vdiste për të dhe jetonte për të, e vishte me rroba të shtrenjta, i blinte Mercedes.
B. nuk kishte një marrëdhënie të mirë me T. D., nipin e dajës tim, pa e ditur arsyen, dhe kur e pyeta xhaxhain tim nëse ishte për trashëgiminë, ai më thoshte jo. B. kishte një dobësi të çmendur për xhaxhain tim, dhe kështu kishte edhe xhaxhai im për B.
Lidhur me marrëdhënien e viktimës me nipin e tij i cili ishte i pranishëm në krim, ajo tha: “(…) Lidhur me marrëdhënien e dajës tim me nipin e T.D., për të cilin po më pyetni, kohët e fundit ka qenë shumë mirë. Megjithatë, rreth katër vjet më parë, ndodhi një vjedhje prej rreth 20.000 eurosh në shtëpinë që ai më kishte dhënë për pushimet e verës në vitin 2017, për një muaj e gjysmë, për të qëndruar, dhe ndërsa unë isha larg për 10 ditë në Athinë, ndodhi kjo vjedhje.
Xhaxhai im në atë kohë e akuzonte vazhdimisht T.D. se kishte të bënte me këtë vjedhje dhe madje më kishte thënë se do të shkruante se, nëse i ndodhte diçka, do të bënte përgjegjës nipin e T.D.. Ai kishte shumë frikë nga T.D., sepse nëse i ndodhte diçka, T.D. do të merrte pjesën më të madhe të pronës. Megjithatë, pavarësisht të gjithave këtyre, në dy ose tre vitet e fundit të dy ishin afruar përsëri.”