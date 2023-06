Pashkët në Itali sërish në karantinë, ja vendimi i fundit nga qeveria

Autoritetet shëndetësore në Itali kanë lajmëruar se nga data 3 deri në 5 prill vendi do të jetë në izolim. Ky vendim ka ardhur pas një takimi me rajonet dhe autoritet lokale. Gjatë takimit gjithashtu është vendosur se nga data 15 mars deri në 5 prill, pritet që të merren masa të reja anti-Covid.

Nga ana tjetër ministri i Shëndetësisë, Roberto Speranza siguroi se vaksinat e përdorura janë të sigurta dhe efektive. Ndërkohë që situata epidemiologjike në Itali vijon të mbetet shqetësuese për shkak të numrit ta lartë të rasteve me Covid-19. Gjithashtu numri i viktimave dita ditës ka qenë në rritje.

Ministria e Shëndetësisë në Itali vetëm ditën e djeshme raporti mbi 25 mijë persona të infektuar me koronavirus, ndërsa 373 pacientë humbën jetën në 24 orë. Ndërsa fushata e vaksinimit ka vijuar me ritme të larta, së fundmi autoritetet italiane njoftuan pezullimi e vaksinave nga AstraZeneca pas vdekjes së dy personave në Siçili të cilët ishin vaksinuar me doza të AstraZeneca.