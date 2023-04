Pas tërheqjes nga futbolli, Erdogan e fton t'i futet politikës Mesut Ozilin

Pas shkëputjes përfundimtare nga fushat e blerta, madje në një moshë të re, Mesut Ozil pritet të nisë karrierën e tij politike. 34-vjeçari, i lindur në Gelsenkirchen i dha lamtumirën sportit tek skuadra turke e Istanbul Basaksehir, ndërsa duket se do të qëndrojë në Turqi.

Mesut Ozil njihet si një mbështetës i presidentit Recep Tayiip Erdogan dhe sipas asaj që mediat raportojnë, është një nga kandidatët e listës së partisë AKP, e cila drejtohet prej tij. Ishte vetë presidenti Erdogan, ai i cili pak kohë më parë pohoiu se në listat e partisë që ai drejton nuk do të mungojnë surprizat, ndërsa dhe një emër i mad hi sportit do të ishte pjesë e saj.

Duket se fjala ka qenë për mesfushorin që numëron 92 paraqitje me kombëtaren e panzerave, ku ka shënuar 23 gola. Zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare në Turqi do të zhvillohen më 14 maj. Vite më parë, Ozil doli një mbështetës i hapur i presidentit Erdogan, ndërsa lideri 69-vjeçar në 2019-ën ishte i ftuar në dasmën e futbollistit.