Pas shkarkimit dhe zëvëndësimit nga shqiptarja, Sam Altman rikthehet në krye të OpenAI

Këto ditë të fundit, në qendër të mediave të huaja por dhe shqiptare ka qenë emërimi i Mira Muratit në krye të OpenAI. Më 17 nëntor, me anë të një njoftimi zyrtar, bordi i drejtorëve të ‘OpenAI’ u shpreh se Sam Altman do të largohet si CEO dhe do të zëvendësohet nga shefja e teknologjisë, shqiptarja Mira Murati.

“Bordi nuk ka më besim në aftësinë e tij për të vazhduar udhëheqjen e OpenAI,” u tha në deklaratë. Ndërkohë posti i rëndësishëm në inteligjencën artificiale, nuk zgjati shumë për shqiptaren e cila pas 3 ditësh u shkarkua nga detyra.

Ky post iu besua Emmett Shear, i cili bashkëthemeloi shërbimin e transmetimit Tëitch. Por sot, mediat e huaja kanë njoftuar se bashkëthemeluesi i OpenAI Sam Altman do të kthehet si CEO vetëm disa ditë pasi u shkarkua nga bordi, ka thënë firma.

Altman u shkarkua të premten, teksa stafi përmes një letre të hapur kërcënoi të jepte dorëheqjen nëse ai nuk rivendosej. “Mezi pres të kthehem në OpenAI”, tha Altman në një postim në mediat sociale.