Pas shakasë së Ramës dhe Macron me Donald Trump, Presidenti amerikan paralajmëron homologun francez!
Disa ditë pas shakasë që kryeministri Edi Rama dhe Macron bënë me Donald Trump, ky i fundit duket se ka dashur të ‘sqarohet’ me presidentin e Francës.
Bëhet fjalë për momentin kur Edi Rama zgjodhi të bënte shaka me lapsusin e Trump, i cili deklaronte se i kishte dhënë fund luftës mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, duke ngatërruar vendin tonë me Armeninë.
Por ditën e djeshme në samitin e Gazës në Egjipt, Daily Mail pretendon se në sajë të ekspertëve të leximit të buzëve është zbërthyer biseda mes Trump dhe Macron, duke zbuluar mes dy liderëve është folur pikërisht për këtë episod.
Analiza e një lexuese buzësh, Nicola Hickling, e cituar nga Daily Mail, pretendon se biseda ishte më shumë se një përshëndetje formale.
Sipas saj, Trump i tha Macronit: Gëzohem që të shoh, pra u dakorduat?”, ndërsa Macron dëgjohet duke u përgjigjur në mënyrë të paqartë. Në vijim, sipas leximit të buzëve, Trump pyet: A je i sinqertë?, dhe Macron përgjigjet sigurisht.