Pas tërmetit 5.2 ballë, sërish lëkundje në Greqi! Ja ku ishte epiqendra
Një tërmet me magnitudë 3.7 ballë rihter ka goditur Greqinë ditën e sotme. Lëkundjet sizmike u regjistruan në orën 13:31 me atë greke, teksa epiqendra ishte përsëri në zonën e Evias. Sipas tëdhënave të Institutit Gjeodinamik, epiqendra e tërmetit ndodhet 7 km në jugperëndim të Prokopit, me një thellësi fokale prej 12.3 km.
Vërehet se dridhjet janë ndjerë edhe në zonat e Atikës, por nuk u raportua për të lënduar apo dëme të mëdha.
“Tërmet me magnitudë paraprake 3.7 me epiqendër në Prokopi, Evia (jo epiqendra në Nea Stira). Ndjehet pak edhe në Atikën lindore”, shkroi sizmologu Gerasimos Papadopoulos në postimin e tij.
Të hënën një tërmet i fuqishëm shkundi vendin fqinj, me forcë 5.2 ballë, po në Evia dhe konkretisht në Nea Stira, ku nuk u regjistruan të lënduar në njerëz.