Pas ish-Presidentit, arrestohet ish-Zonja e Parë e Koresë së Jugut! Pranoi ryshfet dy çanta Chanel dhe gjerdan diamanti
Gruaja e ish-presidentit të burgosur të Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, është arrestuar për një sërë akuzash, përfshirë manipulim të aksioneve dhe ryshfet.
Ish-zonja e parë Kim Keon Hee mohoi të gjitha akuzat gjatë një seance gjyqësore katër-orëshe në Seul të martën. Por gjykata lëshoi një urdhër arresti, për shkak se ekziston rreziku që ajo mund të shkatërrojë provat.
Kjo është hera e parë që si ish-presidenti ashtu edhe ish-zonja e parë në Korenë e Jugut janë burgosur.
Yoon u arrestua në janar për t’u përballur me gjyqin për një përpjekje të dështuar për të vendosur ligj ushtarak vitin e kaluar që e zhyti vendin në kaos dhe përfundimisht çoi në rrëzimin e tij.
Prokurorët thonë se Kim, 52 vjeç, fitoi mbi 577.940 dollarë duke marrë pjesë në një skemë manipulimi çmimesh që përfshinte aksionet e Deutsch Motors, një tregtar BMW në Korenë e Jugut.
Ndërsa kjo thuhet se ndodhi përpara se burri i saj të zgjidhej udhëheqës i vendit. Ajo dyshohet se pranoi gjithashtu dy çanta Chanel dhe një gjerdan diamanti si ryshfet nga Kisha e Unifikimit, në këmbim të favoreve të biznesit.
Kim akuzohet gjithashtu për ndërhyrje në emërimet e kandidatëve gjatë zgjedhjeve të pjesshme parlamentare në vitin 2022 dhe zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të kaluar.
Kim u shfaq në seancën dëgjimore të së martës, e veshur me një kostum të zi dhe një fund të zi.
“Kërkoj sinqerisht ndjesë që shkaktova probleme pavarësisht se jam një person pa rëndësi”, u tha ajo gazetarëve.
Ndërsa ishte president, Yoon vuri veton në tre projektligje të propozuara nga opozita që kërkonin një hetim nga një këshill i posaçëm për akuzat kundër Kim.
Ai lëshoi veton e fundit në nëntor, një javë para se të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme.
Një këshill i posaçëm u ngrit në qershor të këtij viti pasi rivali i Yoon, Lee Jae Myung, u bë president.