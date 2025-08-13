LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pas ish-Presidentit, arrestohet ish-Zonja e Parë e Koresë së Jugut! Pranoi ryshfet dy çanta Chanel dhe gjerdan diamanti

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 09:27
Bota

Pas ish-Presidentit, arrestohet ish-Zonja e Parë e Koresë së

Gruaja e ish-presidentit të burgosur të Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, është arrestuar për një sërë akuzash, përfshirë manipulim të aksioneve dhe ryshfet.

Ish-zonja e parë Kim Keon Hee mohoi të gjitha akuzat gjatë një seance gjyqësore katër-orëshe në Seul të martën. Por gjykata lëshoi një urdhër arresti, për shkak se ekziston rreziku që ajo mund të shkatërrojë provat.

Kjo është hera e parë që si ish-presidenti ashtu edhe ish-zonja e parë në Korenë e Jugut janë burgosur.

Yoon u arrestua në janar për t’u përballur me gjyqin për një përpjekje të dështuar për të vendosur ligj ushtarak vitin e kaluar që e zhyti vendin në kaos dhe përfundimisht çoi në rrëzimin e tij.

Prokurorët thonë se Kim, 52 vjeç, fitoi mbi 577.940 dollarë duke marrë pjesë në një skemë manipulimi çmimesh që përfshinte aksionet e Deutsch Motors, një tregtar BMW në Korenë e Jugut.

Ndërsa kjo thuhet se ndodhi përpara se burri i saj të zgjidhej udhëheqës i vendit. Ajo dyshohet se pranoi gjithashtu dy çanta Chanel dhe një gjerdan diamanti si ryshfet nga Kisha e Unifikimit, në këmbim të favoreve të biznesit.

Kim akuzohet gjithashtu për ndërhyrje në emërimet e kandidatëve gjatë zgjedhjeve të pjesshme parlamentare në vitin 2022 dhe zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të kaluar.

Kim u shfaq në seancën dëgjimore të së martës, e veshur me një kostum të zi dhe një fund të zi.

“Kërkoj sinqerisht ndjesë që shkaktova probleme pavarësisht se jam një person pa rëndësi”, u tha ajo gazetarëve.

Ndërsa ishte president, Yoon vuri veton në tre projektligje të propozuara nga opozita që kërkonin një hetim nga një këshill i posaçëm për akuzat kundër Kim.

Ai lëshoi veton e fundit në nëntor, një javë para se të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme.

Një këshill i posaçëm u ngrit në qershor të këtij viti pasi rivali i Yoon, Lee Jae Myung, u bë president.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion