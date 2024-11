Pas fitores së Trump, e ardhmja e Princ Harry në SHBA është në rrezik

Gjatë fushatës zgjedhore, Donald Trump ka shpërthyer sërish ndaj Princit Harry dhe gruas së tij, Meghan Markle, duke e akuzuar atë për tradhti ndaj Mbretëreshës Elizabeth dhe duke kërkuar hetim mbi aplikimin e tij për vizën amerikane. Trump ka ripërsëritur kritikat e tij për çiftin Sussex, të cilët janë të njohur për tensionet e vazhdueshme me familjen mbretërore britanike.

Në autobiografinë e tij, Spare, Princi Harry ka rrëfyer se ka përdorur substanca të ndryshme të paligjshme, përfshirë kokainë, kanabis dhe kërpudha halucinogjene, një detaj që mund të ketë pasoja të rëndësishme për qëndrimin e tij në SHBA.

Aplikimi për vizë i Harry-t ka ngritur dyshime, pasi një pyetje kyçe në formularin e vizës ka të bëjë me përdorimin e drogërave të paligjshme, dhe një përgjigje e pasaktë mund të çojë në anulimin e vizës.

Trump, gjatë fushatës së tij, ka shprehur hapur zemërimin e tij ndaj administratës Biden për mbrojtjen e Harry-t dhe ka deklaruar: "Nëse do të varej nga unë, ai do të ishte vetëm. E ka tradhtuar Mbretëreshën Elizabeth, dhe kjo është e pafalshme."

Nëse një hetim mbi vizën e Harry-t do të konfirmonte një shkelje të mundshme, mund të detyrohej të largohej nga SHBA. Sipas disa raporteve, Princi ka blerë kohët e fundit një shtëpi në Portugali, afër kushërirës së tij Eugenie, me të cilën ruan një marrëdhënie të ngushtë, dhe ky mund të jetë një plan i mundshëm për një transferim në Evropë në rast të ndonjë problemi me vizën e tij.

Megjithatë, mbetet të shihet nëse Meghan Markle do e ndjekë Harry-n në Portugali. Disa thashetheme të fundit thonë se çifti mund të jetë duke kaluar një periudhë të vështirë, duke përmendur mundësinë e një divorci. Megjithatë, asnjë informacion zyrtar nuk ka konfirmuar këto thashetheme, dhe çifti ka refuzuar të komentojë për situatën e tyre personale.