Pas tërmeteve, ky shtet lëshon paralajmërim për cunam

Autoritetet japoneze lëshuan një paralajmërim për cunami në disa rajone bregdetare në jug të arkipelagut mëngjesin e të hënës pas një sërë tërmetesh në ishujt Izu, megjithëse nuk u raportuan dëme nga lëvizjet e menjëhershme të krijuara nga deti.

Sipas Agjencisë Kombëtare Meteorologjike (Jma), valë prej rreth 60 centimetrash goditën ishullin Hachijojima, 280 kilometra në jug të Tokios, ndërsa valë prej 40 centimetrash dhe 20 centimetrash u regjistruan në prefekturën perëndimore të Kochi dhe atë jugore nga Miyazaki.

Komuna Tateyama, në prefekturën Chiba në lindje të kryeqytetit, u bëri thirrje banorëve në zonat bregdetare që të evakuohen, ndërsa ata ende po përpiqen të identifikojnë shkaqet.

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së raportoi një seri tërmetesh të cekëta më të fuqishmin me magnitudë 5.4 të regjistruar në orën 5:17 të mëngjesit me orën lokale me një epiqendër rreth 551 kilometra në jug të Shimodës.

Sipas mediave lokale, disa varka në ishujt Hachijo dhe Kozu u përmbysën por pa shkaktuar lëndime. Të enjten e kaluar, valët e cunamit arritën në zinxhirin e ishullit Izu pas një tërmeti me magnitudë 6.5 në Oqeanin Paqësor.