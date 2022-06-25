Pas akuzave se po përpiqet ta tërheqë në luftë, Rusia do t'i dërgojë Bjellorusisë raketa bërthamore
Moska do t’i dorëzojë Bjellorusisë raketa të afta për të mbajtur koka bërthamore në muajt e ardhshëm, tha presidenti Vladimir Putin.
“Në muajt e ardhshëm, ne do të transferojmë në Bjellorusi sistemet e raketave taktike Iskander-M, të cilat mund të përdorin raketa balistike ose të lundrimit, në versionet e tyre konvencionale dhe bërthamore”, tha Putin në një transmetim në televizionin rus.
Shërbimi inteligjent i Ukrainës ka akuzuar Rusinë se po synon të tërheqë Bjellorusinë në luftë pasi mëngjesin e sotëm raketat u lëshuan nga territori bjellorus në rajonin kufitar të Chernihiv, shkruan abc.
"Greva e sotme është e lidhur drejtpërdrejt me përpjekjet e Kremlinit për të tërhequr Bjellorusinë si bashkëluftëtar në luftën në Ukrainë”, tha shërbimi i inteligjencës, i cili është pjesë e ministrisë së mbrojtjes, në Telegram.
Ditën e sotme, rajoni kufitar i Ukrainës, Chernihiv, ishte qendër e bombardimeve masive dhe sulmet erdhën nga territori i Bjellorusisë.