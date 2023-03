Pas 5 ditësh të gjithë me sytë nga qielli, meteori 2023 DZ2 afrohet pranë Tokës/ Sa janë shanset për 'dëme'

Më 27 mars 2023, një asteroid i sapo zbuluar do të kalojë afër Tokës. I njëjti asteroid do të kthehet në planetin tonë disa vite më vonë, në vitin 2026.

Trupi qiellor në fjalë është 2023 DZ2. Astronomët e Projektit Euronear Ovidiu Vaduvescu, Freya Barwell dhe Kiran Jhass kontribuan në zbulim e tij, duke përdorur teleskopët "Isac Newton".

Diametri i asteroidit 2023 DZ2 është rreth 60 metra (58 për të qenë të saktë), i barabartë me madhësinë e Palazzo della Civiltà Italiana, i njohur gjithashtu si sheshi Koloseum.

Në rast të një përplasjeje me Tokën, mund të shkaktojë dëme serioze, pasi është tre herë më i madh se meteori Chelyabinsk i vitit 2013, i cili plagosi 1500 njerëz.

Ndaj është e nevojshme të matet saktësisht trajektorja e saj, por deri tani parashikohet se shanset për përplasje janë 1 në 621.

Më 27 mars, asteroidi 2023 DZ2 do të kalojë afër Tokës, në një distancë prej rreth 170,000 kilometrash, më pak se gjysma e distancës mesatare midis Tokës dhe Hënës.

Asteroidi do të arrijë pikën më të afërt me planetin tonë në orën 12:15, duke lëvizur me një shpejtësi mbi 32,000 kilometra në orë./corriere.it