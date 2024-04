"Të * nënën”, parlamenti grek kthehet në “arenë boksi”, plas grushti mes deputetëve

Grusht në parlamentin grek!

Pak minuta më parë raportohet se një ish deputet i partisë Spartanët që tashmë është i pavarur, Konstandinos Floros, ka qëlluar me grusht brenda në sallë deputetin e partisë së ekstremit të djathtë Zgjedhja Greke Vasilis Gramenos.

Sapo kanë dalë nga seanca plenare dhe teksa kanë qenë në shkallë, deputeti Vassilis Grammenos është goditur me grusht nga deputeti Floros, pasi kanë debatuar me fjalë.

Floros: Këtë do ta vendosin gjyqtarët.

B. Grammenos: Mbylle gojën plehrë

K. Floros: Hajde këtu

B. Grammenos: Të ….nënën … Ty dhe mamanë tënde do të … dhe do të të çoj me pranga brenda e do ta mbash mend, p*sht.

Pas këtij debati verbal, kanë dale nga salla dhe më pas deputeti Floros e ka kapur nga qafa, e ka ka rrëzuar në tokë dhe e ka qëlluar me grusht.

Menjëherë është përjashtuar nga Kuvendi Konstantinos Floros që goditi me grusht deputetin e ekstremit të djathtë brenda Kuvendit grek.

Mediat atje raportojnë se ndaj tij tashmë po kërkohet heqja e imunitetit të deputetit.