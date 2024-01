Parashikimet e Nostradamus për 2024-ën nga Papa i ri te Lufta e Tretë Botërore

Çfarë ka parashikuar Nostradamus për vitin 2024?

Parashikimi i Nostradamus për vitin e ardhshëm është zhgënjyes, për ta thënë butë.

Lufta e Tretë Botërore

Nostradamus shkroi se njerëzimi do të përballet me “shtatë muajt e Luftës së Madhe” në 2024. Mendimet e studiuesve për shpërthimin e Luftës së Tretë Botërore janë të ndara: disa besojnë se do të jetë një vazhdim i luftës në Ukrainë, ndërsa të tjerë parashikojnë mundësinë e një konflikt i madh i provokuar nga Kina për Tajvanin. Sipas “Profecive”, disa fuqi botërore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën, do të përfshihen në një luftë të re të madhe.

Një tërmet i tmerrshëm

Nostradamus parashikoi gjithashtu një tërmet të tmerrshëm që do të shkaktonte shkatërrim të gjerë në Kaliforni dhe do të rezultonte në shumë vdekje. Nga fakt, Nostradamus nuk ishte i vetmi që foli për fatkeqësitë natyrore. Eno Alaric, i njohur më mirë si “Udhëtari në kohë”, parashikoi gjithashtu një tërmet të fuqishëm në Kaliforni.

Ndryshimet në Vatikan: një papë i ri

Pesë shekuj më parë, Nostradamus shkroi se Papa Françesku do të largohej nga detyrat e tij në Vatikan për shkak të moshës së tij të shtyrë. Në muajt e ardhshëm, një papë i ri do të zgjidhet për të udhëhequr Kishën Katolike. Françesku do të zëvendësohet nga “një person i panjohur dhe i rrezikshëm që do të shkaktojë një skandal”. Disa studiues madje thonë se “papa i zgjedhur i ardhshëm do të jetë një kardinal afrikan ose aziatik nga fshati”.

Ndryshimet në shkallë planetare: ngrohja globale

Nostradamus nuk pa ndonjë ndryshim pozitiv në trajtimin e çështjes së ngrohjes globale. Përkundrazi, problemi do të bëhej edhe më serioz. Parashikuesi foli për përmbytje të mëdha që do të shkaktoheshin nga ngrohja globale.

Rënia e Putinit

Nostradamus parashikoi se diktatori rus Vladimir Putin do të përballet me një provë të madhe në vitin 2024. Edhe sipas poezive të Nostradamus të shkruara shekuj më parë, duket se situata në Rusi do të përkeqësohet.