LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Paralajmëron Trump: Do ta zgjidh problemin e krimit në Çikago, siç e zgjidha edhe në Uashington

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 20:27
Bota

Paralajmëron Trump: Do ta zgjidh problemin e krimit në Çikago,

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë një deklaratë të fortë në rrjetin e tij social Truth Social, duke e cilësuar Çikagon si “qytetin më të rrezikshëm në botë” dhe duke u zotuar se do ta zgjidhë problemin e kriminalitetit atje, ashtu siç pretendon se ka bërë me Uashingtonin, përmes dërgimit të forcave federale.

“Do ta zgjidh problemin e krimit në Çikago, siç e zgjidha edhe në Uashington,” shkruan Trump, duke përmendur suksesin e tij të pretenduar pas ndërhyrjeve me forca federale në kryeqytet.

Pas ndërhyrjes në Los Anxhelos në qershor dhe në Uashington në gusht, Trump paralajmëron tani mundësinë e dërgimit të trupave federale edhe në qytete të tjera të drejtuara nga demokratët, si:

Në deklaratën e tij, ai shkroi me shkronja kapitale:

“ÇIKAGO ËSHTË KRYEQYTETI BOTËROR I VRASJEVE”. Reagimet nuk kanë munguar. Guvernatori demokrat i Illinois, J.B. Pritzker, e akuzoi Trumpin se po përpiqet të shfrytëzojë situatën për qëllime politike dhe se kërkon të ndikojë mbi zgjedhjet e mesmandatit që do të mbahen në nëntor 2026.

“Trump po shpik kriza për të justifikuar praninë e trupave federale në shtetet e drejtuara nga demokratët,” – tha Pritzker, duke e quajtur Trumpin më herët edhe “diktator”.

Një kritikë të ngjashme bëri edhe guvernatori i Maryland, Wes Moore, pasi një nga qytetet e synuara nga Trump, Baltimore, ndodhet në këtë shtet. Por Trump i është përgjigjur me ironi kritikëve të tij: “Pritzker ka nevojë urgjente për ndihmë… thjesht ende nuk e ka kuptuar.”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion