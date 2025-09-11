Paralajmëron Irlanda: Mund të tërhiqemi nga Eurovision 2026 nëse Izraeli merr pjesë
Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 18:05
Transmetuesi irlandez RTÉ ka njoftuar se vendi i tij nuk do të marrë pjesë në Eurovision 2026 ”nëse Izraeli merr pjesë”.
Sipas një deklarate, pjesëmarrja e Irlandës në konkurs “do të ishte e papranueshme, duke pasur parasysh humbjen e vazhdueshme dhe të papërshkrueshme të jetëve në Gaza”.
Vendimi përfundimtar i Irlandës do të merret pasi organizatorët e Eurovisionit, Unioni Europian i Transmetimeve (EBU), të kenë dhënë vendimin e tyre.
Konkursi i vitit të ardhshëm do të mbahet në Vjenë, në maj.