LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Paralajmëron Irlanda: Mund të tërhiqemi nga Eurovision 2026 nëse Izraeli merr pjesë

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 18:05
Bota

Paralajmëron Irlanda: Mund të tërhiqemi nga Eurovision 2026

Transmetuesi irlandez RTÉ ka njoftuar se vendi i tij nuk do të marrë pjesë në Eurovision 2026 ”nëse Izraeli merr pjesë”.

Sipas një deklarate, pjesëmarrja e Irlandës në konkurs “do të ishte e papranueshme, duke pasur parasysh humbjen e vazhdueshme dhe të papërshkrueshme të jetëve në Gaza”.

Vendimi përfundimtar i Irlandës do të merret pasi organizatorët e Eurovisionit, Unioni Europian i Transmetimeve (EBU), të kenë dhënë vendimin e tyre.
Konkursi i vitit të ardhshëm do të mbahet në Vjenë, në maj.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion