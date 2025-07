Paralajmëron Donald Trump: SHBA mund ta bombardojë sërish Iranin për uraniumin e pasuruar

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të premten se SHBA mund të konsiderojë një sulm të ri ndaj Iranit lidhur me uraniumin e pasuruar. Ai iu përgjigj deklaratës së liderit iranian Khamenei, i cili pretendoi se “ka fituar luftën”, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara do të reagojnë ndaj këtij qëndrimi.

Trump shprehu dëshirën që inspektorë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ose një entitet tjetër i besueshëm të kenë akses për të kontrolluar objektet bërthamore të Iranit pas sulmeve ajrore që SHBA dhe Izraeli kryen gjatë fundjavës së kaluar. Megjithatë, Teherani ka refuzuar inspektimet.

Gjithashtu, presidenti amerikan tha se nuk beson se Irani synon ende të zhvillojë armë bërthamore pas këtyre sulmeve dhe shtoi se “Irani dëshiron të hyjë në negociata”.

Në një tjetër temë, Trump theksoi se “Spanja do të vijë në vete” dhe do të rrisë shpenzimet për mbrojtjen në nivelin prej 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, sipas angazhimit në NATO, një vendim që Spanja ka qenë e ngurruar ta marrë.

Në lidhje me kriptomonedhat, Trump tha se “nëse SHBA nuk do të kishin zhvilluar kriptomonedha, do të ishin kinezët ata që do ta bënin këtë”.