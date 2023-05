Paralajmërimi për sanksione, Kina kërcënon BE: Mos e bëni atë gabim

Tensioni mes Bashkimit Evropian dhe Kinës është rritur ditët e fundit si pasojë e shitjes së pajisjeve nga Pekini, të cilat mund të përdoren nga Rusia në territorin ukrainas, sipas medias amerikane “Financial Times”.

Një transaksion që u përfundua pas afrimit që Brukseli pati me qeverinë e Xi Jinping, për të cilin ai këmbënguli në nevojën për të vepruar si një vend ndërmjetës në luftën që Moska dhe Kievi kanë zhvilluar që prej 24 shkurtit 2022, duke pasur parasysh ndikimin e tyre në nivel gjeopolitik dhe harmoninë me Presidentin rus, Vladimir Putin.

Pikërisht për këtë arsye, presidenti Xi Jinping u takua me liderë të ndryshëm evropianë. Ai priti për herë të parë Presidentin e Spanjës, Pedro Sánchez, në fund të marsit të kaluar. Udhëheqës të tjerë shkuan gjithashtu në kryeqytetin kinez, përfshirë kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe Presidentin francez Emmanuel Macron, të cilët udhëtuan në Pekin së bashku me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen, për t’i kërkuar presidentit kinez të vepronte në përputhje me rrethanat.

Megjithatë, eksporti i pajisjeve krijoi shqetësime të mëdha brenda BE-së. Deri në atë pikë sa, siç raportohet nga “Financial Times”, deri në shtatë kompani teknologjike kineze janë të ekspozuara ndaj sanksioneve ekonomike që krerët e shteteve evropiane do të diskutojnë në takimin e ardhshëm të Komisionit Evropian. Kompanitë e prekura janë 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry dhe Alpha Trading Investments.

Katër të parat tashmë janë sanksionuar më parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëri prej tyre, “3HC Semiconductors”, shkoi aq larg sa deklaroi se ishte një “furnizues me bazë në Kinë për entitete të shumta në kompleksin ushtarak-industrial të Rusisë”. Zbatimi i mundshëm i këtyre sanksioneve nga Bashkimi Evropian nuk i ka pëlqyer ekzekutivit të gjigantit aziatik, i cili tani po kërcënon kundërpërgjigjen.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Ëang Ëenbin, paralajmëroi pasojat që do të kishte hyrja në fuqi e sanksioneve evropiane për këto kompani teknologjike: “Pala evropiane nuk duhet të gabojë. Pekini do të detyrohet të mbrojë me vendosmëri të drejtat e tij ligjore të justifikuara racionalisht. Nëse ndodh, do të dëmtojë seriozisht besimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë midis BE-së dhe Kinës”.