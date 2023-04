Paralajmërimi i frikshëm i ekspertëve: Udhëtojnë nga e gjithë bota drejt Turqisë për të mbjellë flokët, por

Transplantet e flokëve janë kthyer në një industri fitimprurëse për Turqinë. Kjo për shkak të kostove dhe përfitimeve të lira që qeveria ‘Erdoğan’ promovon, duke reklamuar turizmin mjekësor fushata të kushtueshme agresive.

Paketat, shumë më të lira se shërbimet përkatëse në Greqi, përfshijnë – përveç transplantit- akomodim në hotele me 5 yje, madje edhe xhiro private me guida me makina luksoze në pamjet e Stambollit. Megjithatë, “gjithçka që shkëlqen nuk është gjithmonë flori”, thonë ekspertët grekë, duke dhënë alarmin për transplantet e lira të flokëve në Turqi, kushtet në të cilat kryhen dhe rreziqet e mëdha shëndetësore që ato paraqesin.

Sot në Stamboll, llogaritet se funksionojnë më shumë se 700 klinika për mbjelljen e flokëve, me operacione të përditshme me mijëra vizitorë të huaj, kryesisht nga vendet evropiane, amerikane dhe aziatike. Sipas përllogaritjeve, çdo muaj kryhen më shumë se 5000 operacione për flokët, por edhe për… mjekrën.

“Turqia është kthyer në destinacionin më të popullarizuar të turizmit mjekësor për mbjelljen e flokëve për shkak të çmimeve të ulëta që sjellin valutë të vlefshme, pavarësisht nga cilësia e shërbimeve. Ajo që i komplikon edhe më shumë gjërat është se në shumicën e vendeve nuk ekziston një kuadër ligjor.

Vetëm në Stamboll raportohet për të paktën 700 “klinika” të mbjelljes së flokëve. Prej tyre, vetëm 33 kanë mjekë anëtarë të Shoqatës Ndërkombëtare për Kirurgjinë e Restaurimit të Flokëve (ISHRS) në stafin e tyre shkencor”, Dr. raporton “TEMA”.

Sipas deklaratave të fundit të kreut të Shoqatës Turke të Turizmit Shëndetësor, Servet Terziler, për Anadolu Agency, vetëm në vitin 2022, afro 1 milion njerëz kanë udhëtuar drejt Turqisë dhe kanë shpenzuar gjithsej 2 miliardë dollarë për mbjelljen e flokëve. “Shifrat e Shoqatës Turke të Turizmit Shëndetësor nuk janë larg realitetit.

Nëse merret parasysh se të gjitha klinikat e mbjelljes së flokëve në Greqi gjatë së njëjtës periudhë kanë kryer 10,000 operacione, mund të shihet dallimi i madh dhe përmasat e problemit”, thotë kirurgu plastik Dr. Anastasios Vekris, drejtor shkencor i Advanced Hair Clinics.

Udhëtimet me limuzinë

Vitet e fundit është i zakonshëm imazhi i burrave tullac me shirita të zinj që qarkullojnë në pikat turistike të Stambollit – dhe jo vetëm. Këta janë burra që kanë udhëtuar nga jashtë në Turqi për të… rikthyer lavdinë e humbur të kokës së tyre. Industria e transplantit të flokëve lulëzoi në Turqi pas vitit 2016 dhe arriti kulmin me fundin e pandemisë COVID-19.

Vetëm në gjysmën e parë të vitit 2022 dhe pas heqjes së masave për pandeminë e COVID-19, 550 mijë turistë kanë udhëtuar drejt Turqisë për transplant flokësh. “Njerëzit vijnë dhe bëjnë një transplant flokësh duke paguar mesatarisht 1500-2000 euro, përfshirë transfertat në hotel dhe aeroport, mbjelljen e flokëve dhe akomodimin për dy netë. Në Evropë çmimet i kalojnë 5000 euro”, tha Terziler.

Paketat e ofruara nga klinikat turke janë ‘all inclusive’ dhe përveç akomodimit në hotele me 5 yje, përfshijnë edhe ture private të Stambollit me makina luksoze. Në të njëjtën kohë, qeveria subvencionon edhe biletat ajrore të atyre që udhëtojnë drejt Turqisë për transplant flokësh dhe shërbime të tjera mjekësore përmes ‘Turkish Airlines’.

Sa i përket çmimeve, ato arrijnë rreth gjysmën në krahasim me Greqinë dhe 1/3 në Evropë dhe Amerikë. Të gjithë klientët e tyre, mbi 90%, janë të huaj, pasi për shkak të situatës së keqe ekonomike, kostoja e një operacioni është e papërballueshme për shtetasit turq të shtresës mesatare.

“Në klinikat e lira turke, kostoja e zakonshme e mbjelljes së flokëve shkon në 1500 euro. Janë raportuar edhe raste kur për të mos humbur klientin, i bëjnë “favorin” që ta bëjnë operacionin për vetëm 1000 euro. Vetëkuptohet që pagesa bëhet me para në dorë, pa faturë dhe pa asnjë garanci”, thekson doktor Vekris.

Duhet të theksohet se kostoja e një transplanti flokësh varet nga disa faktorë. Më të rëndësishmet janë, sigurisht, metoda që do të zgjidhet (p.sh. FUE, duke qenë më moderne, ofron një rezultat më të mirë dhe për këtë arsye zakonisht është më i shtrenjtë) dhe zgjatja e operacionit. Me fjalë të tjera, sa më shumë qime të mbillen, aq më e lartë është kostoja.

Strategjia kombëtare

Vitet e fundit, në mënyrë intensive dhe metodike, Turqia ka arritur të zhvillojë të ashtuquajturin turizëm mjekësor nëpërmjet zhvillimit të industrisë së kirurgjisë estetike, ku kryesojnë transplantet dentare, oftalmologjike dhe të flokëve. Në vitin 2022, xhiroja totale e turizmit shëndetësor arriti në 4 miliardë dollarë.

Në këtë rezultat një rol të rëndësishëm luan i ashtuquajturi marketing agresiv në tregjet e Evropës, Amerikës dhe Azisë që nuk bëhet nga klinika, mjekë apo kompani individuale, por nga një industri e tërë e turizmit mjekësor që është ngritur në Turqi. me mbështetjen praktike të shtetit dhe vitet e fundit ka marrë përmasa të mëdha.

Në vitin 2020, paralajmërimi i Shoqatës Ndërkombëtare për Kirurgjinë e Restaurimit të Flokëve (ISHRS) për ekzistencën e mashtruesve në industrinë e mbjelljes së flokëve në Turqi, nxiti reagimin e qeverisë turke, e cila argumentoi se operacionet e kryera në spitalet dhe klinikat e vendit janë plotësisht ligjore.

Megjithatë, tregu i zi për transplantet e flokëve në Turqi është rritur pikërisht për shkak të hezitimit të qeverisë turke për të kryer kontrolle thelbësore dhe për të zbatuar standardet ndërkombëtare.