Paralajmërimi i fortë nga Putini/ Tre frontet ku NATO mund të godasë nëse armët bërthamore…

Protothema shkruan se qeveria amerikane ka “kërcitur” tashmë “dhëmbët” në Kremlin, duke paralajmëruar se reagimi i Perëndimit do të jetë veçanërisht i ashpër nëse Putin përdor armë bërthamore në Ukrainë.

Ndërsa Rusia tërhiqet më tej në frontin e luftës, ankthi i komunitetit ndërkombëtar është i lartë: A do të përgjigjet Vladimir Putin me armë bërthamore?

Sipas ekspertëve, kjo nuk varet nëse ai bën përparim në frontin e luftës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ky është çmimi që presidenti rus do të paguante nëse do të shkonte në ekstreme.

Të premten mbrëma, presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi për kërcënimet bërthamore nga presidenti rus, ku e krahasoi situatën me krizën e raketave kubane të vitit 1962 dhe foli për një “Armageddon” të afërt.

“Unë nuk mendoj se është e mundur të përdoren armë bërthamore në mënyrë rutinore pa përfunduar në Harmagedon”, tha presidenti amerikan.

Sipas informacioneve të gazetës BILD, Rusisë më herët i ishte thënë se nëse do të shtypte butonin bërthamor, do të duhej të priste një reagim të ashpër nga Perëndimi.

Shtetet e Bashkuara kanë informuar Rusinë përmes kanaleve diplomatike se si Uashingtoni do të reagojë ndaj përdorimit të mundshëm të bombave bërthamore në Ukrainë.

Por cili do të jetë reagimi i Perëndimit? Putini duhet të llogarisë hakmarrjen e ashpër të NATO-s që synon tre fronte:

Së pari: Izolimi total i Rusisë

Një diplomat i lartë nga një vend i NATO-s i tha gazetës gjermane në kushte anonimiteti se një sulm taktik bërthamor do të pasohej gjithashtu nga një embargo të plotë të gazit dhe naftës.

Kjo do të thotë se ekonomia e Rusisë do të shkëputej plotësisht nga pjesa tjetër e botës dhe vështirë se do të ishte në gjendje të gjente furnizues për lëndët e para të saj – praktikisht eksporti i vetëm i saj.

Nga ana e tij, Anton Gerashchenko, këshilltar i ministrit të brendshëm ukrainas dhe ekspert politik në Kiev, citon versionin e tij:

“Nëse Putin përdor armë bërthamore kundër Ukrainës, e gjithë bota e qytetëruar duhet të ndalojë çdo tregti me Rusinë dhe gjithashtu të detyrojë Kinën dhe India do të vendosë një embargo tregtare ndaj Rusisë”.

Së dyti: Paralizo Rusinë përmes sulmeve kibernetike

“SHBA mund të reagojë gjithashtu me sulme masive kibernetike, të cilat do të kishin pasoja shkatërruese për Putinin dhe Rusinë,” tha eksperti Nico Lang, ish-kreu i ekipit menaxhues të Ministrisë së Mbrojtjes gjermane.

Konkretisht: Rrjetet bazë të komunikimit mund të sulmohen apo edhe të mos funksionojnë (telefon, internet).

Së treti: Një sulm ushtarak konvencional, d.m.th., jo bërthamor, nga NATO

Një diplomat i rangut të lartë të NATO-s pohoi për gazetën BILD se administrata e Biden e kishte kërcënuar Rusinë me një “përgjigje ushtarake” në rast se përdor armë bërthamore kundër Ukrainës.

Mirëpo, diplomati e la të hapur se çfarë do të thotë saktësisht deklarata e tij.

“Ne nuk do t’i lejojmë rusët ose ju ta dinë këtë,” tha ai. “Përndryshe, efekti i një paralajmërimi të tillë do të jetë i pakuptimtë.

Në të njëjtën kohë, Ukraina do të merrte “të gjitha armët që i nevojiten” për të mposhtur Rusinë ushtarakisht. Dhe kjo përfshin tanke dhe aeroplanë”, shtoi ai.

Për ekspertin gjerman Nico Lang, përgjigja me të cilën Perëndimi po kërcënon Moskën është mjaft serioze për të penguar Putinin të hedhë armët bërthamore.

“Përdorimi i armëve bërthamore kundër vendeve të NATO-s parandalohet në mënyrë efektive. Përdorimi i armëve bërthamore taktike kundër Ukrainës nuk do të vendoste rezultatin e luftës së Putinit dhe do të kishte kosto jashtëzakonisht të larta për Rusinë”.

Kjo mbështetet nga fakti se territori i aneksuar së fundmi ilegalisht nga Rusia tashmë po zvogëlohet dhe ushtria ukrainase po bën përparim të shpejtë, edhe pas çlirimit të qytetit Liman në rajonin e Donjeckut.

Por Putini ende nuk ka treguar ndonjë shenjë serioziteti kur kërcënon të përdorë armë bërthamore, edhe pse ai tashmë i ka kaluar “vijat e kuqe”.

Presidenti rus tashmë ka kaluar “vijat e kuqe”

Putin pak a shumë po kërcënon hapur se do të përdorë armë bërthamore nëse Ukraina përpiqet të çlirojë territoret që Rusia sapo ka aneksuar në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.

Kjo – sipas maskës së Putinit – do të përbënte një sulm ndaj vetë Rusisë dhe për këtë arsye do të “autorizonte” përdorimin e armëve bërthamore. Kjo është pikërisht ajo që Ukraina ka bërë për një javë.

Ju kujtojmë se, shtatë ditë më parë, Putin shpalli katër rajone në Ukrainën lindore – Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia – si territor rus, në kundërshtim të plotë me të drejtën ndërkombëtare.

Para kësaj, ai kishte organizuar referendume simuluese – me një rezultat të paracaktuar dhe kërcënimin e dhunës së armatosur për “votuesit”.

“Nëse Putini përdor apo jo armë bërthamore nuk varet nga referendumet e rreme dhe vendimet absurde të aneksimit, por nga pyetja nëse mund të pengohet efektivisht”, nënvizon Nico Lang.

Një gjë është e qartë: përdorimi ushtarak i armëve bërthamore do të ishte mjaft i kufizuar për Putinin. Ai vështirë se do të ishte në gjendje të fitonte terren në Ukrainë, e lëre më të pushtonte të gjithë vendin siç kishte menduar fillimisht.

Në fund të fundit, Putini nuk i ka trupat e gatshme dhe të aftë për të luftuar në një fushë beteje bërthamore – pra të kontaminuar.

Në rastin më të mirë, njeriu i fortë i Kremlinit mund të mbetet në vijën e parë të luftës duke kërcënuar shkatërrimin bërthamor të rajonit në Ukrainën lindore.

Nëse ia vlen, kjo varet tërësisht nga ajo se çfarë lloj përgjigje pret Putini nga Perëndimi – ose më saktë, nga NATO. Kundërsulmi, duket se do të ishte aq i ashpër sa do të sillte fundin e tij. Bild