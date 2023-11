Paralajmërim për shi të dendur dhe erëra të forta, Britania pritet të goditet nga stuhia ‘Debi’

Paralajmërimet e motit janë në fuqi për Irlandën dhe Britaninë e Madhe pasi stuhia e sapo emëruar Debi do të sjellë shi të dendur dhe erëra të forta. Një pjesë e vogël e lokacioneve, duke përfshirë të gjithë County Clare, lindje Galway, jug Roscommon, Offaly dhe Westmeath, janë me alarm të kuq për sot, niveli më i lartë i mundshëm Zyra Met ka lëshuar alarme portokalli për pjesë të Anglisë Veriperëndimore dhe zona të Irlandës së Veriut gjatë të hënës. Stuhia u emërua zyrtarisht nga Met Eireann të dielën në mëngjes dhe kjo është më e hershmja në sezonin që një stuhi në rend alfabetik që fillon me shkronjën ‘D’ ka goditur ndonjëherë Ishujt Britanikë.

Agjencia paralajmëroi se nga mbrëmja e së dielës ekziston rreziku i “fyerjeve të forta dhe të dëmshme” të erës. Një paralajmërim i verdhë për erë dhe shi është në fuqi sot për të gjithë Irlandën, me Met Eireann që paralajmëroi se do të jetë “shumë erë ose stuhi” mes shiut të dendur dhe stuhive të mundshme dhe breshrit. Ardhja e stuhisë Debi vjen pasi pjesë të Irlandës dhe Britanisë së Madhe u shkatërruan nga përmbytjet gjatë stuhive të mëparshme, Babet dhe Ciaran. Në orën 19:00 me orën e Mbretërisë së Bashkuar të dielën, Agjencia e Mjedisit kishte lëshuar gjashtë paralajmërime për përmbytje dhe 74 alarme për përmbytjet për Anglinë dhe Agjencia Skoceze për Mbrojtjen e Mjedisit kishte lëshuar alarme për pjesën më të madhe të Malësisë dhe Skocisë verilindore dhe Dumfries dhe Galloway, ku ishin gjithashtu paralajmërime për përmbytje.