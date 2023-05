Parada e Moskës, me një tank dhe ushtarë shumë të rinj, Putin zbulon dobësinë

Një tank. Disa ushtarë shumë të rinj. Dhe një mesazh i deformuar dukshëm.

Shfaqja në Sheshin e Kuq për 9 majin, për dekada të tëra ka qenë një moment përkujtimi i sakrificës marramendëse të Rusisë në Luftën e Madhe Patriotike, nderoheshin të rënët në një formë që përcillej në ajër mungesa, ndjesia e boshllëkut. Mirëpo, sot Dita e Fitores u kthye në një sfond për vendimmarrjen e dobët të kreut të Kremlinit.

Fjalimi i Putinit ishte i mbushur me referenca se ndaj Rusisë po mëkatohej – sepse pushtimi dhe lufta që ai filloi në Ukrainë u nxitën nga NATO-ja. Është e çuditshme të dëgjosh diçka të tillë, ndërsa Rusia mblidhet për të nderuar miliona qytetarë sovjetikë që vdiqën duke luftuar kundër nazistëve. Pyetja kryesore që shtrohet në këtë rast është: sa njerëz në turmë e ndjenë gjithashtu këtë disonancë?

Vetë substanca e paradës linte gjithashtu për të dëshiruar. Kishte vetëm një tank: një T-34, një model i bërë 89 vjet më parë, para se Putini të lindte, duke ngritur pyetjen se pse vendosën të përfshinin një tank?

Niveli i harduerit në ekran dukej i hollë: i kuptueshëm ndoshta për një ushtri që mashtrohet në një vijë fronti të gjerë dhe të pamëshirshme. Por përsëri Kremlini lë për të dëshiruar. Ata që duhet të vazhdonin promovimin e forcës së tyre, kanë pak fuqi aktuale për ta bërë këtë.

Ushtrimi përfundon, duke zbuluar dobësitë e Moskës.

Asnjë avion nuk fluturoi pranë. Vetë Kremlini – sipas njoftimit të tij për shtyp – ishte nën sulm me dron vetëm disa ditë më parë. Gjithçka është e papajtueshme me atë çka shet Putini – se nën të Rusia është e pathyeshme dhe e respektuar përsëri.

Në sfond fshihet gjithashtu përparimi i vërtetë i luftës, ndërsa Kremlini luan dramën e përhershme me figurën më të shquar ushtarake të Rusisë – shefin e mercenarëve të Wagnerit, Yevgeny Prigozhin. Ai kërcënoi se do të largohej nga qyteti kyç i Bakhmutit nëse nuk merrte më shumë predha artilerie, më pas paralajmëroi largimin e tij të pakthyeshëm të nesërmen, dhe në fund ktheu mendjen duke thënë se do të qëndronte. Ai zgjodhi momentin e paradës për të lëshuar një deklaratë se trupat ruse të Ministrisë së Mbrojtjes kishin braktisur pozicionet rreth Bakhmutit dhe ai ishte kërcënuar me akuza për tradhti nëse largohej. Ky nuk është një mesazh bashkimi.

Dhe në fund, zemërimit të Rusisë duket se është gjetur antidoti pasi një valë sulmesh me dron dhe raketa u pengua sërish nga mbrojtja ajrore e Ukrainës. Gjatë javës së kaluar, janë humbur jetë dhe civilë janë plagosur nga mbeturinat nga dronët e shkatërruar ose raketat që kanë kaluar. Por mbi të gjitha, mbrojtja ajrore e Ukrainës është dëshmuar e fuqishëm – dhe Moska më pak.

Nisur nga këto zhvillime, shtrojmë sërish pyetjen që na ka shoqëruar gjatë kësaj lufte: A është një Rusi e dobët e rrezikshme apo thjesht e dobët?