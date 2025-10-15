Papa Leoni merr dhuratën e veçantë, kalin e racës së pastër arabe me emrin unik!
Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 18:00
Bota
Emri i tij është “Proton”, kali arab i racës së pastër, që iu dhurua Papa Leonit XIV para audiencës së përgjithshme.
Kafsha u dhurua nga Andrzej Michalski, president i fermës së kuajve Michalski në Kołobrzeg-Budzistów, në Poloni.
Një foto e Papës ishte bërë virale kur ende Kardinal Prevost dhe misionar në Peru, ai udhëtonte me kalë për të arritur në komunitetet më të largëta.
Kali i zgjedhur është po aq i bardhë sa rrasa (manteli) e Papës. “Proton” është një kalë arab i racës së pastër.