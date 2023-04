Papa Françesku thyen tabutë e Vatikanit, flet për masturbimin: Seksi është një nga gjërat më të bukura nga Zoti

Një dialog me një grup të rinjsh, është dokumentari “Amen” që ka Papën si protagonist dhe që do të transmetohet në Disney+. Duke folur me një grua të re që shet përmbajtje pornografike në internet, Papa, sipas raporteve nga Osservatore Romano, thotë: "Ata që janë të varur nga pornografia janë sikur të ishin të varur nga një drogë që i mban ata në një nivel që nuk le të rriten".

Më pas dialogu kalon në temën e masturbimit dhe Papa u thotë të rinjve: "Seksi është një nga gjërat e bukura që Zoti i ka dhënë njeriut. Të shprehurit seksualisht është një pasuri. Pra çdo gjë që pakëson shprehjen e vërtetë seksuale të pakëson edhe ty dhe të shterron këtë pasuri në ty. Seksi ka dinamikën e vet, ka arsyen e vet të ekzistencës. Shprehja e dashurisë është ndoshta e gjithë pika e aktivitetit seksual. Pastaj çdo gjë që të tërheq nga një pjesë tjetër dhe që merr largimi prej jush nga ai drejtim zvogëlon aktivitetin tuaj seksual”.



Papa pranon se të krishterët nuk kanë pasur gjithmonë një mendim të pjekur mbi seksin. Në dokumentar, Papa flet për marrëdhëniet mes Kishës dhe komunitetit LGBT, raporton 'Ansa'.

Një vajzë spanjolle prezantohet me emrin Celia e cila shpjegon se është jobinare dhe e krishterë.

"A e dini se çfarë është një person jo-binar?" e pyet ajo Françeskun.

Ai i përgjigjet po, por ajo i shpjegon se një person jobinar është ai që "nuk është as burrë, as grua, ose, të paktën, jo plotësisht ose gjatë gjithë kohës".

Papa përgjigjet:

"Çdo njeri është bijë e Zotit, çdo njeri. Zoti nuk refuzon askënd, Zoti është baba. Dhe unë nuk kam të drejtë të mos gjuaj askënd nga Kisha. Jo vetëm kaq, detyra ime është të mirëpres gjithmonë. Kisha nuk mund t'ia mbyllë derën askujt. Askujt".

Më pas, Papa kritikon ata që me Biblën si referencë justifikojnë përjashtimin nga komuniteti kishtar të të ashtuquajturës lëvizje LGBT. "Këta njerëz janë të infiltruar që përfitojnë nga Kisha për pasionet e tyre personale, për mendjengushtësinë e tyre personale. Është një nga korruptimet e Kishës"